Чт, 18.06.2020
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Роман Граф покинул лагерь Осипенко

Роман Граф.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Строительный предприниматель и депутат Йыхвиского волостного собрания Роман Граф сообщил, что покидает фракцию "Jõhvi - Meie Kodu", которая два года находилась у власти вместе с Центристской партией.

Граф, баллотировавшийся на выборах по списку возглавляемого Ниной Негласон избирательного союза "Jõhvi Eest", до присоединения к депутатской группе бизнесмена Николая Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" успел побыть членом фракции Партии реформ.

На данный момент прежняя коалиция распалась и идут переговоры о формировании новой, привлечение "Jõhvi - Meie Kodu" к ее созданию стороны исключают.

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