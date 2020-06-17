Детский сад разместил рисунки о городе в необычном месте

- Умиляюсь, глядя на рисунки детей, - говорит жительница города, пенсионерка Валентина. - Я часто прохожу возле "Мишутки" по пути в магазин, и сегодня для меня было неожиданным увидеть выставку работ на улице. Молодцы организаторы, и детям, думаю, приятно, что их творчество видят, и нам, горожанам, радостно смотреть на него.

ФОТО: Нина Воропаева

На рисунках изображены достопримечательности города, например, памятник шахтерам "Слава труду", старая водонапорная башня и мельница при въезде в город, а также те здания и места, которые дети ассоциируют со своим городом - свой детсад, ледовый холл, горуправление, игровые площадки, школы, библиотека.

- В подготовке работ для этой выставки приняли участие все дети, начиная с ясельной группы, а также родители, бабушки и дедушки детей, рисовали как в группах детского сада, так и дома, - говорит завуч детского сада "Мишутка" Татьяна Московцева. - Планировалось разместить рисунки в торговом центре "Вирония", но в связи с ограничениями из-за коронавируса она была, так сказать, изолирована.

ФОТО: Нина Воропаева

Устроить выставку в стенах детского сада тоже пока все по той же причине не представляется возможным. Родители сейчас не заходят в здание, прием детей утром и передача их вечером осуществляются на улице или на веранде детского сада.