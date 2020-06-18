Аркадий Попов: эстонская система здравоохранения во время кризиса работала очень хорошо

- Вы недавно сложили полномочия медицинского руководителя кризисного штаба. Каковы ваши первые мысли насчет того, что в Эстонии сделали хорошо в ходе обуздания коронавирусного кризиса и что можно было сделать лучше?

- В общих чертах Эстония, по моему мнению, справилась хорошо.

Есть некоторые вещи, которые мы планируем в будущем сделать иначе. Одна из тем - продолжение планового лечения в больницах во время кризиса. Некоторые медицинские учреждения его продолжали, и успешно. Например, в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) плановое лечение в ограниченном объеме велось все время. Если придет вторая волна вируса, то его можно бы осуществлять в несколько большем объеме. Разумеется, условие этого - наличие достаточного количества средств индивидуальной защиты в учреждениях здравоохранения и такая организация работы, чтобы вирус не проник в больницу.

Сейчас мы видим отрицательные последствия: отделения неотложной помощи (ЕМО) больниц местами переполнены.

- Это значит, что многие люди, которые во время чрезвычайного положения несколько месяцев ждали и терпели, теперь одновременно обратились в больницы со своими проблемами?

- Да. Когда был кризис, в ЕМО царила тишина, внеплановой работы вообще было меньше. Но это в какой-то мере связано и с тем, что люди меньше перемещались, сидели дома.

- Это было откладывание решения проблем со здоровьем?

- Это тоже. Но вместе с тем почему-то действительно было меньше инфарктов и инсультов и прочих более тяжких расстройств здоровья, которые обычно являются частью повседневной жизни.

- Чем это могло быть вызвано?

- Это на самом деле довольно интересный феномен, который нужно изучить. Он наблюдался практически по всему миру. Может быть, некоторые люди действительно не стали вызывать скорую помощь и не обратились в ЕМО, так как не решились это сделать.

- Перенесли инфаркт в легкой форме, образно говоря, на ногах?

- Теоретически это возможно. Я скорее считаю, что частотность уменьшилась, так как люди меньше двигались. Снижение активности благотворно повлияло на сердце у людей с низкой толерантностью к нагрузке. Болезни, связанные с активностью человека, в это время встречаются реже. Это одна из возможных причин.

- Каковы были самые сложные решения, которые вам пришлось принять как медицинскому руководителю кризисного штаба?

- Пожалуй, решения, связанные с Сааремаа, где нам пришлось немного усилить систему антикризисного управления в Курессаареской больнице. Вопрос, необходимо ли, к примеру, развернуть на Сааремаа полевой госпиталь Сил обороны, тоже требовал обсуждения и обоснования. А также такие вопросы, когда мы должны были решить, что делать дальше с нашей политикой тестирования: достаточно ли мы знаем о том, насколько активно вирус распространяется в Эстонии, нужно ли усилить тестирование, чтобы получить более полные данные.