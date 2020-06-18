Аркадий Попов: эстонская система здравоохранения во время кризиса работала очень хорошо

Сложивший на прошлой неделе полномочия временного медицинского руководителя чрезвычайного положения кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов констатирует, что для системы здравоохранения Эстонии коронавирусный кризис был сродни учениям с участием реальных пациентов, которые прошли успешно.
- Вы недавно сложили полномочия медицинского руководителя кризисного штаба. Каковы ваши первые мысли насчет того, что в Эстонии сделали хорошо в ходе обуздания коронавирусного кризиса и что можно было сделать лучше?
- В общих чертах Эстония, по моему мнению, справилась хорошо.
Есть некоторые вещи, которые мы планируем в будущем сделать иначе. Одна из тем - продолжение планового лечения в больницах во время кризиса. Некоторые медицинские учреждения его продолжали, и успешно. Например, в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) плановое лечение в ограниченном объеме велось все время. Если придет вторая волна вируса, то его можно бы осуществлять в несколько большем объеме. Разумеется, условие этого - наличие достаточного количества средств индивидуальной защиты в учреждениях здравоохранения и такая организация работы, чтобы вирус не проник в больницу.
Сейчас мы видим отрицательные последствия: отделения неотложной помощи (ЕМО) больниц местами переполнены.
- Это значит, что многие люди, которые во время чрезвычайного положения несколько месяцев ждали и терпели, теперь одновременно обратились в больницы со своими проблемами?
- Да. Когда был кризис, в ЕМО царила тишина, внеплановой работы вообще было меньше. Но это в какой-то мере связано и с тем, что люди меньше перемещались, сидели дома.
- Это было откладывание решения проблем со здоровьем?
- Это тоже. Но вместе с тем почему-то действительно было меньше инфарктов и инсультов и прочих более тяжких расстройств здоровья, которые обычно являются частью повседневной жизни.
- Чем это могло быть вызвано?
- Это на самом деле довольно интересный феномен, который нужно изучить. Он наблюдался практически по всему миру. Может быть, некоторые люди действительно не стали вызывать скорую помощь и не обратились в ЕМО, так как не решились это сделать.
- Перенесли инфаркт в легкой форме, образно говоря, на ногах?
- Теоретически это возможно. Я скорее считаю, что частотность уменьшилась, так как люди меньше двигались. Снижение активности благотворно повлияло на сердце у людей с низкой толерантностью к нагрузке. Болезни, связанные с активностью человека, в это время встречаются реже. Это одна из возможных причин.
- Каковы были самые сложные решения, которые вам пришлось принять как медицинскому руководителю кризисного штаба?
- Пожалуй, решения, связанные с Сааремаа, где нам пришлось немного усилить систему антикризисного управления в Курессаареской больнице. Вопрос, необходимо ли, к примеру, развернуть на Сааремаа полевой госпиталь Сил обороны, тоже требовал обсуждения и обоснования. А также такие вопросы, когда мы должны были решить, что делать дальше с нашей политикой тестирования: достаточно ли мы знаем о том, насколько активно вирус распространяется в Эстонии, нужно ли усилить тестирование, чтобы получить более полные данные.
Но должен сказать, что сам по себе этот кризис в медицинском смысле не был для государства большим. Это в каком-то смысле была очень масштабная тренировка с очень большой долей реализма и реальными пациентами. Это было испытанием для системы здравоохранения. Наши поставщики услуги здравоохранения, больницы, передовая линия, скорая помощь на самом деле были очень хорошо подготовлены к такой ситуации. Все продумали свои слабые и сильные стороны и предприняли необходимые шаги, чтобы лучше подготовиться. Мне было очень просто управлять этой системой, потому что эта система работала очень хорошо.
- Какой опыт за этот период был самым важным лично для вас?
- Я повстречал очень много новых людей, и жизнь была очень интересной. Важный опыт - как заставить разных людей, имеющих различные мнения, думать в одном направлении, чтобы работа была максимально сплоченной. Чтобы все вместе думали о том, чтобы наши пациенты получали наилучшее возможное лечение.
- Как часто руководитель чрезвычайного положения премьер-министр Юри Ратас звонил и совещался с вами?
- Мы иногда обсуждали различные обстоятельства. Также я должен был участвовать в работе кризисной комиссии правительства. Это тоже интересный жизненный опыт. Я ведь на самом деле не вирусолог и не эпидемиолог. Моя специальность - экстренная медицина. Моей ролью скорее было управлять кризисом с целью консолидировать нашу систему здравоохранения.
- Система здравоохранения Эстонии благодаря преодолению этого кризиса сейчас сильна как никогда?
- Полагаю, да. Во всех учреждениях здравоохранения составленные в последние годы антикризисные планы были направлены на то, как обеспечить обычное непрерывное функционирование и лечение пациентов прежде всего в ситуации, когда речь идет о травмах. А теперь проверили, как система здравоохранения работает во время пандемии. Теперь думают о том, чтобы дополнить антикризисные планы, но это должно быть относительно просто, так как большая работа в этом направлении была проделана в последние месяцы.
- Сейчас никто не может сказать, будет ли новая волна вируса, когда и в каких масштабах. От чего это зависит и как вы советуете людям вести себя в условиях возвращения к обычной жизни, чтобы своими действиями это предотвратить?
- Это зависит в первую очередь от характера самого вируса: насколько он вирулентный и изменчивый и насколько высоким будет уровень иммунитета среди населения. Это зависит от сезонного поведения вируса. В то же время мы знаем, что и в жарких южных странах распространение вируса было значительным - следовательно, мы не можем надеяться только на погоду, что все будет хорошо, когда на улице станет жарко.
Скорее, мы должны думать о своем поведении: если люди очень активны, много путешествуют и привозят с собой инфекцию, то этот риск опять же в несколько раз больше. Будет новая волна или нет, не особо зависит от работы правительства и Департамента здоровья, это зависит от сознательности и поведения каждого человека.
- В какой мере вы как обычный гражданин допускаете послабления в своем поведении?
- Одно время я носил маску, когда ходил по магазинам, сейчас я этого не делаю. Но тщательная гигиена рук для меня повседневная рутина. Так как я работаю в больнице, то должен подчиняться тем правилам, которые там установлены.
- Вы не рветесь за границу путешествовать?
- Сейчас пока точно нет. Сперва нужно посмотреть, где в мире то безопасное место, куда стоит поехать, а в какие места не стоит.