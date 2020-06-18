Наталия Абель: Волостное управление требует построить ледовый холл и бассейн

Возникшая неразбериха требует разъяснения, и поэтому мы даем свое объяснение в первую очередь тем, для кого развитие города - не пустой звук и кто действительно заботится о том, каким будет город Йыхви и качество жизни его жителей в будущем.

Нынешнее Йыхвиское волостное управление со своей стороны сделало все, чтобы в городе были как современный торговый центр и возможности для шопинга, так и связанные с центром социальные и спортивные объекты.

В 2012 году народу Йыхви дали обещание, что в Йыхви появится торгово-досуговый комплекс вместе с ледовым холлом и аквацентром. С этой целью 11 января 2013 года волость вместе с ТОО "Presfog" учредила коммерческое объединение "Jõhvi Pargi Arendus", чтобы развивать в Йыхви возможности для занятий спортом и проведения досуга. По этой же причине согласно как утвержденному договором об учреждении "Jõhvi Pargi Arendus" уставу, так и действующему уставу основной целью коммерческого объединения является развитие возможностей для занятий спортом и проведения досуга в Йыхвиской волости.

Задача волости - отстаивать общественные интересы, и строительство современных сооружений и объектов, необходимых для занятий спортом и проведения досуга, несомненно, в общественных интересах. Волость желает создать в Йыхвиской волости современные возможности для занятий спортом и проведения досуга и обеспечить прохождение учебных программ в школах наилучшим возможным образом.

Для строительства необходимо в первую очередь наличие подходящего участка земли, затем планировки, проекта и денег. Волость со своей стороны внесла вклад и сотрудничала с девелопером, разрешила использовать принадлежащие волости участки недвижимости и еще 30 мая 2014 года договорилась с девелопером о том, что купит время в создаваемых спортивных сооружениях, чтобы бассейном и ледовым холлом смогли пользоваться на льготных условиях воспитанники школ, детсадов, спортшкол и кружков по интересам, находящихся на территории волости, а также взрослые.

Однако девелопер со своей стороны, к сожалению, обошелся с волостью не так, как волость ожидает от хорошего партнера.

Если при учреждении ТОО "Jõhvi Pargi Arendus" доля волости в объединении составляла 44%, а ТОО "Presfog" - 56%, то в результате передачи волостью и ТОО "Presfog" различных земельных участков в "Jõhvi Pargi Arendus" доля волости в "Jõhvi Pargi Arendus" сократилась до 5%.

Нынешняя волостная управа не препятствует и не просит, а прямо-таки требует построить досуговый комплекс.