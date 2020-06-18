Наталия Абель: Волостное управление требует построить ледовый холл и бассейн

В последнее время поднялась большая медийная шумиха вокруг тем, связанных с йыхвиским торгово-развлекательным центром "Pargi Keskus", которая содержит в себе как путаницу, просто брюзжание, так и откровенную дезинформацию.
Возникшая неразбериха требует разъяснения, и поэтому мы даем свое объяснение в первую очередь тем, для кого развитие города - не пустой звук и кто действительно заботится о том, каким будет город Йыхви и качество жизни его жителей в будущем.
Нынешнее Йыхвиское волостное управление со своей стороны сделало все, чтобы в городе были как современный торговый центр и возможности для шопинга, так и связанные с центром социальные и спортивные объекты.
В 2012 году народу Йыхви дали обещание, что в Йыхви появится торгово-досуговый комплекс вместе с ледовым холлом и аквацентром. С этой целью 11 января 2013 года волость вместе с ТОО "Presfog" учредила коммерческое объединение "Jõhvi Pargi Arendus", чтобы развивать в Йыхви возможности для занятий спортом и проведения досуга. По этой же причине согласно как утвержденному договором об учреждении "Jõhvi Pargi Arendus" уставу, так и действующему уставу основной целью коммерческого объединения является развитие возможностей для занятий спортом и проведения досуга в Йыхвиской волости.
Задача волости - отстаивать общественные интересы, и строительство современных сооружений и объектов, необходимых для занятий спортом и проведения досуга, несомненно, в общественных интересах. Волость желает создать в Йыхвиской волости современные возможности для занятий спортом и проведения досуга и обеспечить прохождение учебных программ в школах наилучшим возможным образом.
Для строительства необходимо в первую очередь наличие подходящего участка земли, затем планировки, проекта и денег. Волость со своей стороны внесла вклад и сотрудничала с девелопером, разрешила использовать принадлежащие волости участки недвижимости и еще 30 мая 2014 года договорилась с девелопером о том, что купит время в создаваемых спортивных сооружениях, чтобы бассейном и ледовым холлом смогли пользоваться на льготных условиях воспитанники школ, детсадов, спортшкол и кружков по интересам, находящихся на территории волости, а также взрослые.
Однако девелопер со своей стороны, к сожалению, обошелся с волостью не так, как волость ожидает от хорошего партнера.
Если при учреждении ТОО "Jõhvi Pargi Arendus" доля волости в объединении составляла 44%, а ТОО "Presfog" - 56%, то в результате передачи волостью и ТОО "Presfog" различных земельных участков в "Jõhvi Pargi Arendus" доля волости в "Jõhvi Pargi Arendus" сократилась до 5%.
Нынешняя волостная управа не препятствует и не просит, а прямо-таки требует построить досуговый комплекс.
В ТОО "Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus" у волости вообще нет прямой доли (доля "Kroonikeskus" - 51%, доля "Jõhvi Pargi Arendus" - 49%, доля участия волости по какой-то причине стала косвенной). Сейчас практически все участки земли и права застройки принадлежат "Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus", и член правления предприятия Урмас Сардис открыто заявил, что у них нет никакого намерения и желания строить запланированные ледовый холл и бассейн, более того - такого плана у них никогда и не было. Также он сказал членам волостного управления, что Аллан Мянд, которого обычно связывают с йыхвиским "Pargi Keskus", вообще не имеет никаких полномочий представлять девелопера.
Первоначальная передача волостного имущества и его обременение происходили в общественных интересах и именно с той целью, чтобы девелопер построил вместе с торговым центром и спортивные сооружения. Поэтому в данном случае важно строительство спортивных сооружений в соответствии с общественными интересами и правовыми актами.
Нынешняя волостная управа не препятствует и не просит, а прямо-таки требует построить досуговый комплекс. В этой ситуации обвинять волостное управление в препятствовании развитию города абсурдно и как минимум неуместно, волость своими действиями старается создать предпосылки, чтобы девелопер выполнил свои изначальные обещания в сотрудничестве с волостным управлением и жители Йыхви получили ледовый холл и бассейн как можно скорее.
Так как от истинного девелопера "Pargi Keskus" не поступило ни одного реального проекта, документа или предложения относительно строительства спортцентра, с технической точки зрения остается непонятным, как возможно построить на месте существующей парковки ледовый холл, бассейн и паркинг.
В конце концов волостное управление решило, что самым простым и разумным способом будет провести производство по новой детальной планировке и на ее основании построить спортивно-досуговый комплекс. Именно производство по детальной планировке позволяет оптимально и с достаточной детальностью решить такие вопросы, обеспечивает вовлечение общественности и заинтересованных лиц, а также достижение баланса общественных и частных интересов. Организация планирования, защита общественных интересов и обеспечение правомерности строительной деятельности на своей территории - одна из задач местного самоуправления, и нынешняя волостная управа стоит за это.
С учетом сложившейся ситуации остается совершенно непонятным, почему некоторые политики, которые сами давали обещания насчет строительства спорткомплекса в Йыхви, теперь изменили свое мнение и требуют осуществить властный переворот, а также отменить выданное центру условное разрешение на эксплуатацию и выдать безусловное разрешение на эксплуатацию. Волостное управление имело возможность и право вообще отказаться от выдачи разрешения на эксплуатацию, однако управа пошла навстречу девелоперу и нашла компромисс, чтобы в будущем стало возможным также сооружение давно обещанных спортивных объектов.
Если говорить о дальнейшем развитии "Pargi Keskus" и вводящих в заблуждение утверждениях, будто бы нынешняя Йыхвиская волостная управа - основной тормоз развития йыхвиского "Pargi Keskus", то это мнение определенно ошибочно. Напоминаю, что именно нынешняя волостная управа в 2018 году выдала центру разрешение на строительство, и в 2019 году "Pargi Keskus" распахнул свои двери для посетителей.
Нынешнее волостное управление со своей стороны сделало все, чтобы "Pargi Keskus" появился. Но Йыхвиское волостное управление желает добиться ясности и в части того, когда будут готовы обещанные народу Йыхви еще в 2012 году ледовый холл и аквацентр. Волостное управление планирует в ближайшее время собрать все заинтересованные стороны за одним столом, чтобы на все эти поднятые вопросы были даны ответы.