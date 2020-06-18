История пограничной крепости готова раскрыться

Обновленную Нарвскую крепость "Северное побережье" осматривало в жаркий летний день - в 27-градусную жару толстые 700-летние крепостные стены давали приятную тень. Разумеется, внутри крепости сокрыто гораздо большее, нежели приятная прохлада: перед посетителями открывается новая постоянная экспозиция, увлекательно повествующая историю крепости, стоящей на границе Востока и Запада.
За четыре дня до официального открытия в восточном крыле здания конвента хлопочут еще строители, а не гиды, и директор Нарвского музея Иво Пости становится для нас личным проводником.