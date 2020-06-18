Чт, 18.06.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

История пограничной крепости готова раскрыться

Иво Пости - единственный штатский среди одетых в мундиры. Все эти мундиры предположительно носили в крепости в течение ее 700-летней истории.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Обновленную Нарвскую крепость "Северное побережье" осматривало в жаркий летний день - в 27-градусную жару толстые 700-летние крепостные стены давали приятную тень. Разумеется, внутри крепости сокрыто гораздо большее, нежели приятная прохлада: перед посетителями открывается новая постоянная экспозиция, увлекательно повествующая историю крепости, стоящей на границе Востока и Запада.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

За четыре дня до официального открытия в восточном крыле здания конвента хлопочут еще строители, а не гиды, и директор Нарвского музея Иво Пости становится для нас личным проводником.

Для начала заходим в казарму - дом для солдат и оружия. 

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