Вирумааский колледж выдал диплом тысячному выпускнику

Колледж заканчивают студенты шести учебных программ прикладного высшего образования и магистранты программы химии и технологии топлив. Выпускники получат дипломы Таллиннского технического университета и право продолжить обучение в Таллиннском техническом университете или в любом другом университете, продолжая учебу в магистратуре или докторантуре. На данный момент колледж закончили 991 человек и в этом году выдали диплом тысячному выпускнику Вирумааского колледжа.

- Тысячный выпускник - красивый подарок в честь 20-летия колледжа. Признательна студентам и их руководителям, которые, несмотря на условия чрезвычайного положения, смогли дойти до удачной защиты выпускных работ. В этом году уровень работ очень высокий. Мы горды своими выпускниками, их ждут на рынке труда, они являются конкурентоспособными даже во время кризиса, - прокомментировала директор колледжа Маре Роозилехт.

На выпускном выступили с речью директор колледжа Маре Роозилехт, директор по учебной части Ану Пийримаа и декан инженерного факультета Таллиннского технического университета Федор Сергеев. Приветственные слова выпускникам выслали председатель правления "Enefit Energiatootmine" Март Проос и руководитель отдела персонала "Viru Keemia Grupp" Теа Алликмяэ. Выдача дипломов состоялась бесконтактно перед зданием колледжа. Выпускной транслировался на канале колледжа в Youtubе.