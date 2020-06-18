Йыхвиская коалиция распадается: председатель волостного собрания Эдуард Эаст лишился должности

За выражение недоверия Эасту, недавно исключенному из Центристской партии, были 12 депутатов собрания, против - семь. Это голосование заодно подтвердило, что в Йыхви распалась как находившаяся у власти последние два года коалиция Центристской партии и избирательного союза бизнесмена Николая Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu", так и обе фракции в волостном собрании.

За отстранение Эаста проголосовали Александр Романович и Велли Набер из избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu", а также присоединившийся к этой фракции лишь в этом году, но на этой неделе покинувший ее Роман Граф.

За снятие с должности председателя волостного собрания были все пять членов оппозиционной фракции "Jõhvi Eest" - Нина Негласон, Лийна Михкельсон, Пауль Паас, Кайа Калдвеэ и Майт Сепп, реформисты Айвар Сурва и Марис Тоомел, а также внефракционный депутат Теэт Энок.

Вотум недоверия бывшему однопартийцу Эдуарду Эасту поддержала и единственный оставшийся в Йыхвиском волостном собрании центрист Екатерина Васильева.

Против снятия Эаста были Андрей Ояэмяэ, Елена Безводицкая и Тамара Луйгас из фракции "Jõhvi - Meie Kodu", члены распавшейся фракции Центристской партии Артур Сепперн, Аллан Мянд и Ирина Шульгина. Член "Jõhvi - Meie Kodu" Дмитрий Смирнов сначала проголосовал за выражение недоверия Эасту, потом - против, после чего подтвердил, что ошибся в ходе первого голосования.

Председатель волостного собрания Эдуард Эаст воздержался от голосования, зампредседателя собрания Тамара Пылевина из избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" подтвердила "Северному побережью", что не голосовала ни за, ни против Эаста.

Лидер избирательного союза "Jõhvi Eest" Нина Негласон сказала, что нового председателя собрания планируется выбрать 2 июля. Она отметила, что создаваемая новая коалиция намерена оставить волостным старейшиной центриста Макса Каура, однако других членов волостной управы планируется сменить. Сейчас в волостную управу входят также помощники старейшины Алексей Наумкин и Наталия Абель, оба представляют избирательный союз "Jõhvi - Meie Kodu".