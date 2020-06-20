Оставшемуся без кризисной поддержки "Ноорусу" в Таллинне советуют дождаться оценки министерства

Разъяснение дала "Северному побережью" директор центра поддержек в EAS Моника Ханков, сказавшая, что во всех мерах для смягчения последствий кризиса есть сквозное требование: пособие нельзя выдавать предприятию, которое испытывало затруднения еще до кризиса. "Требование проистекает из установленных Европейской комиссией общих принципов оказания государственной помощи в связи с COVID, согласно которым, предприятие находится в затруднительном положении, если собственный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2019 составлял менее половины уставного капитала".

- Предприятие "Noorus" относится к концерну, и в этом случае следует проконтролировать, есть ли затруднения у предприятия, имеющего мажоритарное участие в ходатайствующем предприятии. В ходе проверки EAS установило, что поскольку связанное с "Noorus OÜ" предприятие с мажоритарным участием испытывало затруднения, то в затруднительном положении находится и само "Noorus OÜ", поэтому выдача поддержки не разрешена. В противном случае поддержка станет незаконной государственной помощью, - объяснила Ханков.

Российское происхождение - не помеха

Есть другой пример успешного сотрудничества с EAS туристического предприятия, чей собственник находится в России: работающая в Нарве гостиница "Ингер" (ТОО "Travel Balt") благополучно получила в качестве кризисной поддержки 60000 евро. Исполнительный директор Владимир Изотов заверил, что критерии иного гражданства или языка общения не сыграли никакой роли.

- Отдельное спасибо государственным учреждениям, что они делали это (консультировали о мерах поддержки. - И.С. ) на русском языке, так что не было необходимости переводить информацию с эстонского для нашего собственника и члена правления. В ходе информационного вебинара, состоявшегося 29 апреля, было четко сказано, что у ходатайствующего лица должны были прежде отсутствовать финансовые трудности, а собственный капитал предприятия должен составлять не менее половины паевого капитала, - рассказал Изотов, добавив, что понимает причину отказа ТОО "Noorus".

Исходя из своего опыта Изотов утверждает, что эстонское государство в части оказания поддержек не обделяет Ида-Вирумаа:

- Если бы не та помощь, которую оказало нам в этот критический момент государство, - а это помимо EAS также касса по безработице, налоговый департамент, "KredEx" в партнерстве с MES (Фонд поддержки жизни на селе), - то мы бы точно оказались банкротом, закрыли свои двери, не заплатили налоги и уволили бы всех людей, - рассказал Изотов, добавив, что благодаря сохранению гостиницы в живых сохранился и план ее реновации.

Правительство:

"Рекомендуем дождаться оценки министерства"

По просьбе "Северного побережья" ситуацию прокомментировало коммуникационное бюро правительства:

- Для государства важно, как идут дела у каждого из действующих в Эстонии предприятий. Ситуация в Ида-Вирумаа была в фокусе внимания правительства на протяжении всего кризиса. Например, в начале мая правительство утвердило масштабную экстренную помощь для сланцевого сектора Ида-Вирумаа, чтобы в сложной ситуации повысить конкурентоспособность местных предприятий и сохранить рабочие места. Месяцем ранее министр финансов Мартин Хельме был уполномочен увеличить капитал "Eesti Energia" на 125 миллионов евро, чтобы появилась возможность начать строительство нового завода "Enefit 280". Меры помощи предусмотрены также для туристического сектора. К середине июня 8208 жителей Ида-Вирумаа получили компенсацию зарплат от кассы страхования от безработицы на общую сумму около 12 миллионов евро, в том числе и "Noorus OÜ", 172 работника которого получили компенсацию на общую сумму 244919 евро.

Отель "Noorus" является важным работодателем и представителем туристического сектора Ида-Вирумаа. Однако в случае с пособием от EAS государство исходит из утвержденных Европейской комиссией временных правил поддержки экономики в контексте вспышки COVID-19. Если предприятие не согласно с оценкой EAS своего экономического положения и вынесенным на этом основании решением, оно может оспорить его через Министерство экономики и коммуникаций. Что "Noorus OÜ" и сделало. Рекомендуем дождаться оценки министерства.

В целом предприятия Ида-Вирумаа очень успешно ходатайствовали о мерах поддержки Фонда содействия развитию предпринимательства. В этот регион ушло 6% всех выданных EAS субсидий (см. таблицу).