Дмитрий Дмитриев: Партия реформ не заинтересована в развитии Ида-Вирумаа

Цель законопроектов - помочь предприятиям сланцевого сектора смягчить негативные последствия кризиса и сохранить рабочие места. В качестве мер помощи будет снижен налог на складирование сланцевой золы и разрешено использование маркированного топлива для занятой на карьерах техники, не передвигающейся по дорогам общего пользования. Это обойдется государству около 19 миллионов евро.

Я не услышал со стороны депутатов от Партии реформ ни одного убедительного аргумента, почему они не поддержали эти законопроекты, ни одного реального предложения, каким образом можно способствовать улучшению социально-экономической ситуации в Ида-Вирумаа в краткосрочной перспективе. Мы не можем заcыпать старый колодец, до тех пор пока не будет построен новый. Это означает, что пока у нас нет реальной альтернативы сланцевому сектору, было бы безумием резко отказываться от него. Под ударом оказались бы примерно 7600 рабочих мест, что крайне негативно сказалось бы на экономическом благополучии региона, а государство бы лишилось более 100 миллионов евро в год в виде налоговых поступлений и различных выплат.

Сланцевую промышленность необходимо сохранять до тех пор, пока это возможно - то есть как предусматривает программа развития энергетики Эстонии 2030+. Поэтому меры помощи, направленные отдельно на предприятия сланцевого сектора, такие как упомянутые выше законопроекты, крайне необходимы.

Утверждения депутатов от Партии реформ, будто бы у государства отсутствует план по созданию рабочих мест в регионе, не соответствуют действительности. В ближайшее время под руководством Министерства финансов будет создана комиссия по управлению процессом справедливого перехода для Ида-Вирумаа. В задачи комиссии в числе прочего будет входить разработка предложений относительно использования средств Фонда справедливого перехода и обозначение позиций по программам применения средств.

Партия реформ не понимает важности сланцевой промышленности как для региона, так и для страны в целом до тех пор, пока нет лучшей альтернативы.

В состав комиссии помимо представителей министерств и ведомств войдут и парламентская группа поддержки Ида-Вирумаа, Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа, Центр предпринимательства Ида-Вирумаа и ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа". Ида-вируские организации были привлечены к работе комиссии потому, что именно им лучше всего понятны специфика региона и его нужды, они видят его проблемы изнутри. Привлечение организаций северо-востока на начальной стадии разработки мер позволит детально обсуждать реальные нужды региона и максимально точно спланировать долгосрочные меры.

Эти меры предполагают в том числе создание рабочих мест вне сланцевого сектора, что в определенной степени уменьшит зависимость региона от сланца. Недавно стало известно, что ЕС увеличивает объем Фонда справедливого перехода от 7,5 миллиарда евро до 40 миллиардов евро. Из них для Эстонии в текущих ценах предусмотрено 804 миллиона евро.

Сегодня самый разумный и единственно верный вариант - сохранение сланцевой промышленности и при этом параллельное интенсивное развитие других секторов. Разговоры о быстром отказе от сланца имеют под собой основание лишь тогда, когда есть реальная альтернатива - как в виде других источников получения электроэнергии, так и в виде рабочих мест для региона.