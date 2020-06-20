Татьяна Гоздик родилась и выросла в закарпатском селе, хотя размеры этого села, пожалуй, будут побольше многих эстонских городов. Ее мама работала в детском саду, и она пошла по ее стопам. После школы устроилась нянечкой, позже, получив два высших образования - воспитателя-психолога и преподавателя физкультуры, стала учителем.

- Незаметно пролетело десять лет, - рассказывает она. - Мне всегда очень нравилась моя работа и коллектив хороший, но, к сожалению, в Украине не очень ценят педагогов - жить на учительскую зарплату трудно. Без огорода и домашней живности, пожалуй, и не выживешь. А у меня двое детей - дочь заканчивает школу и сын-девятиклассник. Их надо еще в жизни устраивать, поэтому не скрываю - стала искать работу, которая приносила бы больше денег. Были разные варианты, и в Украине тоже, но однажды увидела в соцсетях объявление, что кохтла-ярвеский футбольный клуб "Зенит" ищет тренера для работы с маленькими детьми. У меня кроме прочего опыта есть футбольная лицензия "С" - может рискнуть? Написала и получила приглашение познакомиться.