Самые дешевые квартиры остались невостребованными

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг сказала, что аукцион прошел спокойно - из 25 подготовленных к продаже объектов востребованы были четыре, но и этим результатом устроители довольны.

- Были проданы квартиры в нормальном состоянии, - комментирует собеседница. - Самая дорогая ушла за 4,5 тысячи евро - в Таммику, самая дешевая - 100 евро - в Сомпа. Могли бы продать больше квартир - заинтересованные были, но как оказалось, не все люди умеют читать объявления: из газет и новостных порталов они узнали о проведении аукциона, а то, что потенциальным участникам требуется заранее оформить документы, нет... Поэтому не имели права в нем участвовать. Теперь, вероятнее всего, им придется ждать - следующий аукцион состоится осенью.