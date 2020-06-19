Самые дешевые квартиры остались невостребованными

В четверг в Кохтла-Ярве состоялся открытый аукцион по отчуждению квартирной собственности и нежилых помещений, продано четыре из 25 объектов недвижимости.
Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг сказала, что аукцион прошел спокойно - из 25 подготовленных к продаже объектов востребованы были четыре, но и этим результатом устроители довольны.
- Были проданы квартиры в нормальном состоянии, - комментирует собеседница. - Самая дорогая ушла за 4,5 тысячи евро - в Таммику, самая дешевая - 100 евро - в Сомпа. Могли бы продать больше квартир - заинтересованные были, но как оказалось, не все люди умеют читать объявления: из газет и новостных порталов они узнали о проведении аукциона, а то, что потенциальным участникам требуется заранее оформить документы, нет... Поэтому не имели права в нем участвовать. Теперь, вероятнее всего, им придется ждать - следующий аукцион состоится осенью.
Жилье по 40 и 50 евро вновь не востребовано, что неудивительно - уже предложение с такими цифрами говорит о том, что это "убитое" жилье, требующее серьезных вложений на восстановление.