Вс, 21.06.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Вступил в силу обвинительный приговор мужчине, убившему жену в салоне красоты

Сергей Голубев после задержания в качестве подозреваемого в преступлении в апреле 2018 года в Нарвском доме суда Вируского уездного суда.

ФОТО: Илья Смирнов

Обвинительный приговор в отношении Сергея Голубева, убившего в порыве ревности свою жену в нарвском салоне красоты, вступил в силу, так как Госсуд во вторник на этой неделе не принял в производство апелляции прокурора и обвиняемого.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Вируский уездный суд признал Сергея Голубева (45) виновным в убийстве в июле прошлого года и приговорил его к лишению свободы на 18 лет. Хотя прокурор просил наказания на четыре года меньше, суд первой инстанции счел, что в силу жестокости преступления 14 лет лишения свободы - это недостаточное наказание.

Сергея Голубева обвиняли в том, что 21 апреля прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он в ходе ссоры убил в расположенном на улице Юхкентали в Нарве салоне красоты свою 42-летнюю супругу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ