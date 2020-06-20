Вступил в силу обвинительный приговор мужчине, убившему жену в салоне красоты

Обвинительный приговор в отношении Сергея Голубева, убившего в порыве ревности свою жену в нарвском салоне красоты, вступил в силу, так как Госсуд во вторник на этой неделе не принял в производство апелляции прокурора и обвиняемого.
Вируский уездный суд признал Сергея Голубева (45) виновным в убийстве в июле прошлого года и приговорил его к лишению свободы на 18 лет. Хотя прокурор просил наказания на четыре года меньше, суд первой инстанции счел, что в силу жестокости преступления 14 лет лишения свободы - это недостаточное наказание.