Первый учебный год в истории Кохтла-Ярвеской государственной гимназии остался позади. Директор школы Хендрик Агур верит, что за это время гимназии удалось привлечь на свою сторону колеблющихся из лагеря тех, кто считал, что в городе все-таки нужна и одна чисто русскоязычная гимназия.

ДОСТУПНО ДЛЯ

- На что этот завершающийся первый учебный год в качестве директора Кохтла-Ярвеской гимназии открыл вам глаза - как в хорошем, так и в плохом смысле?