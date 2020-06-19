Департамент: в Чудском озере цветут сине-зеленые водоросли

Инспекторы департамента взяли пробы воды на пляжах Муствеэ, Калласте и Колкья.

Обнаружено семь видов потенциально выделяющих токсины цианобактерий (сине-зеленых водорослей) из трех семейств - Dolichospermum, Microcystis и Woronichinia.

- Департаменту здоровья также поступала информация о сине-зеленых водорослях в Чудском озере в районе Лохусуу, Каукси и Таммиспя, есть основания предполагать, что заражено все западное побережье Чудского озера. Мы разослали местным самоуправлениям и охранной фирме G4S уведомления о необходимости профилактики и мониторинга ситуации, - сказала представитель Департамента здоровья Тийа Лухт. - Рекомендуем людям на пляже обращать внимание на состояние воды, поскольку ситуация может измениться за считанные часы - достаточно лишь, чтобы переменился ветер, и водоросли переместятся.

Также поступали сообщения о сине-зеленых водорослях в озере Эхиярв и сообщения о цветении воды и цветочной пыльце на пляже в Вярска, озерах Арби и Варсту.

Департамент просит людей избегать купания в местах, где на поверхности воды заметна зеленая биомасса.

Купание в цветущем водоеме не рекомендовано людям с аллергией, детям, пожилым людям. Особенно опасны водоросли для животных. У чувствительных людей сине-зеленые водоросли могут вызвать симптомы отравления, возможны покраснение глаз и кожи, плохое самочувствие и насморк. После соприкосновения с водой необходимо вымыться в чистой воде.