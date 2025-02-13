Департамент здоровья предупреждает о вновь распространяемых в последнее время в социальных сетях сообщениях, в которых людям демонстрируют непригодность питьевой воды и одновременно рекламируют фильтры.
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Департамент здоровья предупреждает ⟩ Доморощенные эксперты распространяют недостоверную информацию о питьевой воде
- Это старая тема, которая уже некоторое время всплывает волнами, - констатировала Андра Виллерс, директор по производству ТОО "Järve Biopuhastus", крупнейшего предприятия водоснабжения в Ида-Вирумаа.