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Департамент здоровья предупреждает Доморощенные эксперты распространяют недостоверную информацию о питьевой воде

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Департамент здоровья подтверждает, что качество питьевой воды в Эстонии находится под постоянным контролем и она пригодна для питья.
Департамент здоровья подтверждает, что качество питьевой воды в Эстонии находится под постоянным контролем и она пригодна для питья. Фото: Arvo Meeks/Valgamaalane

Департамент здоровья предупреждает о вновь распространяемых в последнее время в социальных сетях сообщениях, в которых людям демонстрируют непригодность питьевой воды и одновременно рекламируют фильтры.

- Это старая тема, которая уже некоторое время всплывает волнами, - констатировала Андра Виллерс, директор по производству ТОО "Järve Biopuhastus", крупнейшего предприятия водоснабжения в Ида-Вирумаа.

В последнее время она с этим не сталкивалась, но первым делом вспоминается пожилой человек, потративший последние сбережения на покупку дорогого электролизера. Потому что какой-то "эксперт" пришел к нему домой, чтобы продемонстрировать устройство, и попутно предложил продать его. Ей известны и другие люди, купившие устройство или фильтр, поддавшись на подобную рекламу.

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