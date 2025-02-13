Департамент здоровья предупреждает Доморощенные эксперты распространяют недостоверную информацию о питьевой воде

В последнее время она с этим не сталкивалась, но первым делом вспоминается пожилой человек, потративший последние сбережения на покупку дорогого электролизера. Потому что какой-то "эксперт" пришел к нему домой, чтобы продемонстрировать устройство, и попутно предложил продать его. Ей известны и другие люди, купившие устройство или фильтр, поддавшись на подобную рекламу.