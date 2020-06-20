Видный футболист из Кот-д`Ивуара Ирье живет и играет в Нарве уже восемь лет, став за эти годы народным любимцем, звездой: гигантский баннер-портрет фанаты вывешивают на трибуне на стадионе, картонная фигура Ирье встречает посетителей в большом торговом центре. Юные нарвские воспитанники Ирье говорят по-свойски шутливо: "Он у нас - суперзвезда".

Играющий за "Нарва-Транс" полузащитник из Кот-д`Ивуара Элизе Ирье Би Сеи, или попросту Ирье, тренирует нарвских пацанов уже около трех лет, и это был его первый опыт тренировок с детьми. "Первое время было тяжело", - вспоминает Ирье самое начало.

ПРОСТО ИРЬЕ Элизе Ирье Би Сеи (30) [фр. Elysée Irié Bi Séhi] Родился 13 сентября 1989 года в Кот-д`Ивуаре, в крупнейшем городе этой африканской республики - Абиджане.

В футбол играет с четырех лет: до 2009 года выступал за ивуарийский клуб "ЕС Бинжервиль", в 2010 году - за "Мордовию" (г. Саранск, РФ), с 2012 года по сей день - за "Нарва-Транс", в 2015 году одновременно играл за йыхвиский "Локомотив".

В основном составе "Нарва-Транса" Ирье играет на позиции полузащитника, в нескольких матчах числился и.о. главного тренера, также помогает в клубе тренерам при подготовке юных футболистов и футболисток.

В 2016 году Ирье женился на нарвской девушке Анне. Собственных детей у пары пока нет.

В совершенстве владеет французским языком (государственный язык Кот-д`Ивуара), очень хорошо говорит на русском, также знает несколько языков коренных народов своей страны.

Ирье по-прежнему гражданин Республики Кот-д`Ивуар.

На данный момент у него две группы подопечных - 10-13 и 13-16 лет, всего около сорока мальчишек.

Каково поначалу приходилось темнокожему тренеру с подростками, которые, как известно, могут быть весьма жестокими? В ответ Ирье уверяет - нет проблем:

- Сначала они просто стеснялись, многие вообще никогда не видели черного человека вживую - и боялись. Я что-то говорю им, а они вообще не реагируют, смотрят на меня - и ничего. Но дети - это дети: прошли две недели - и они уже забыли думать, черный я или белый. Серьезно, для них я просто Ири.

"ОБИДЕТЬ МЕНЯ НЕВОЗМОЖНО" …Весь город Нарва, как наблюдает Ирье, меняется в лучшую сторону. Он вспоминает, что прохожие поначалу смотрели на него с удивлением, а теперь и в его доме соседи явно попривыкли к чернокожему квартиранту. - Многие раньше думали, что я не понимаю по-русски: "Ой, смотри, черный" - а я все понимаю, - говорит он. Разумеется, слышал Ирье и оскорбления в свой адрес: "Но я не переживал из-за этого. Я ведь уже из России: и что я там на поле слышал - это намного хуже, чем сейчас здесь говорят!". - Здесь мне говорят, что я черный. Да, я черный - и что? Вы - белые, и какие проблемы? - Ирье широко улыбается, говоря на эту сложную, как могло бы показаться, тему. - Не-е, обидеть меня невозможно, уж точно! Фрагмент статьи про Ирье в "Северном побережье" в сентябре 2017 года

Вообще, как уверяет Ирье, он уже давно не ощущает никакой разницы между собой и другими жителями Нарвы - чувствует себя обычным нарвитянином. Никуда переезжать отсюда пока не собирается.

На кухне за чаем в кренгольмской квартире Ирье. ФОТО: Илья Смирнов

Прежде друг, а затем тренер

Быть самому футболистом и быть тренером - ясное дело, большая разница. "Если хочешь стать тренером, ты должен сам дома подготовить программу, продумать тренировку, подобрать упражнения, а потом то, что ты придумал, еще как-то передать детям", - объясняет Ирье хлопотность такой деятельности.

- Для меня самое главное - быть близким к детям, если близким не станешь - они не будут доверять. Подружиться, убрать все барьеры. Тебе как другу они смогут открыться и все рассказать. Если же поставишь барьер: я - тренер, а вы - футболисты, тогда будут проблемы, ребята начнут тебя бояться, а не уважать.

Как же задружиться с человечком, с которым только недавно познакомился?

- Просто, с ним надо говорить, - отвечает Ирье, чей русский язык, благо, богат и весьма колоритен в плане африканского акцента. - Ребенок почувствует, как ты с ним разговариваешь, насколько он тебе интересен…

Перед тренировкой болтают с пацанами про все что угодно: "Когда они приходят, я не начинаю сразу про футбол".

- Мы поговорим и про школу, потому что школа для нас - самое главное: у кого проблемы в школе, тех я не допускаю до тренировки. Просто у них такой важный возраст, когда школа находится на первом месте, а только потом футбол.

Собеседник признает, что футбол может казаться порой грубой игрой, в том числе грубой в общении на поле. Действительно, русский мат Ирье узнал давно, но использовать его ребятам запрещает категорически, равно как и сам по жизни не сквернословит.

Дети - это не работа

Задача тренера Ирье - делать из ребенка футболиста? Он категорически не соглашается и отвечает, что главное - помочь вырасти хорошим человеком, а быть ли футболистом - это решат мальчишки потом сами, повзрослев. Так было и с самим Ирье в его детстве в Абиджане.

КАК СТАЛ ФУТБОЛИСТОМ САМ ИРЬЕ? В родном Абиджане малыш Ирье начал играть в пыльный дворовый футбол в четыре года, что обычное дело в Африке. "Мы играли с друзьями и утрами, и вечерами после школы". Затем в его жизни было несколько тренеров - четыре или пять, поточнее Ирье уже не в силах вспомнить. Но никогда не забудет самого важного, своего первого клубного тренера, чье имя - Сокпо Приват. С ним Ирье начал заниматься в десятилетнем возрасте и тренировался до пятнадцати. - Приват научил меня, как надо играть в футбол, ведь до этого у нас с друзьями был просто мяч во дворе, и я даже не хотел стать футболистом. Благодаря ему я понял, что могу им стать, потому что он научил меня этому. Приват стал для Ирье первым футбольным другом, кем и сам он сегодняшний становится для мальчишек из Нарвы. "Он знал, как со мной разговаривать и про домашние дела, и про школу. Это именно он мне объяснил, что в таком юном возрасте не обязательно становиться футболистом, а самое главное - стать хорошим человеком".

Дети становятся другими после таких занятий: "Я помню многих детей, которые приходили из дома, не зная, что такое дисциплина, а сейчас они совсем другие - это для меня очень приятно".

А еще Ирье признается, что сегодняшние занятия с детьми он не ощущает как работу: "Я просто счастлив работать с ними, не ощущаю времени, хочу помогать им".

На вопрос о своих фанатах среди воспитанников Ирье отмахивается: "Мне все равно, самое главное - эти дети должны любить футбол". Когда ему говоришь про подобие культа Ирье в Нарве, собеседник смущенно улыбается и снова машет рукой: "Я просто не обращаю внимания, честно".

- Понимаешь, когда дети тебя любят - это уже хорошо, и это для меня самое важное. Каждый раз, когда я гуляю или даже еду на машине, дети кричат: "Ири, привет!" - это очень приятно, потому что они не могут врать, и если дети тебя любят, то, значит, это правда.

У ВСЕХ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ С ИРЬЕ Олег Курочкин. ФОТО: ФК "Нарва Транс" Тренер футбольного клуба "Нарва-Транс" ОЛЕГ КУРОЧКИН: - Ирье уже несколько лет является нашим коллегой, тренируя группу SPIN (SPIN - основанная на спорте программа развития для молодежи. - И.С.) и женскую команду, а также он помогает тренерам клуба в подготовке юных футболистов. У молодых воспитанников очень хорошие отношения с Ирье: во-первых, Ирье очень добродушный и простой парень, а во-вторых - справедливый и в меру жесткий. Он умеет грамотно и вовремя настроить ребят и девушек на игру. С Ирье мы знакомы уже около семи лет, и у нас сразу возникли очень теплые и дружеские отношения. Помогаем друг другу в сложных ситуациях, когда нужна помощь или поддержка. Ирье уже полностью стал нарвским парнем, даже тяжело представить ситуацию, когда у нас не будет нашего темнокожего друга. И лично у меня давно имеется мечта - в будущем покрестить ребенка Ирье и Анны. Жду этого момента с нетерпением!