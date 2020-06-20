Датчане, которые в составе боевой группы НАТО наряду с руководящими ею британцами защищают безопасность Эстонии, хотят за проведенный здесь год научиться справляться в столь непривычных для них ландшафтных и погодных условиях.

На состоявшейся в 2016 году встрече НАТО на высшем уровне решили увеличить присутствие союзников в странах Балтии и Польше, отправив туда пехотные батальоны, и распределили руководство. Если Германия руководит размещенным в Литве батальоном, в составе которого также представители стран Бенилюкса, Норвегии и Франции, то в Латвии батальоном руководит Канада, в Польше - США, а эстонским батальоном - британцы, отправившие сюда 800 солдат. Их поддерживают 200 солдат из Франции и Дании.

Вкладом армии Соединенного Королевства в защиту эстонского государства является тяжелое вооружение, которого на месте нет. ФОТО: Боевая группа НАТО

Кроме служащих тут с 2017 года британцев до января этого года здесь базировались французы, которых на сегодня сменил датский контингент. Датчане останутся в Эстонии на год и на две ротации, то есть в июле в Эстонию прибудут из Дании новые солдаты, а домой отправятся те, кто приехал сюда в начале января.

Канцлер Министерства обороны Кристьян Прикк вручил 189 датским солдатам медали за участие в международных военных операциях.

Боевая группа НАТО участвовала в Датском марше 25 марта боевая группа НАТО участвовала в Датском марше - традиции этого пешего похода на 25-40 километров уже 48 лет. Традиция Датского марша получила начало в 1972 году, когда датчане участвовали в миротворческой миссии ООН на Кипре. С того времени находящиеся в зарубежных миссиях датчане проводят поход во всех государствах, где проходит миссия. Поход всегда устраивают 25 мая, дистанция колеблется от 25 до 40 километров, принять участие в походе приглашают также других участвующих в миссии союзников. В состоявшемся в этом году 25 мая в Эстонии 25-километровом марше участвовали 313 солдат - датчане, британцы, эстонцы и один бельгиец, - которым пришлось нести в вещмешке не менее десяти килограммов снаряжения.

Теплая зима разочаровала

Для датчан упражнения в Эстонии означают тренировки в совершенно других условиях, нежели в Дании, покрытой бескрайними полями, и эстонские леса для них стали большим разнообразием. К тому же здесь другие погодные условия. "Часть солдат были разочарованы необычно мягкой зимой, так как ждали зимних учений в суровых условиях", - сказал инфоофицер британцев лейтенант Ронни Вей.

Самое важное, чему учатся и что ежедневно оттачивают на месте союзники, - это совместная работа солдат из разных стран, чтобы речь шла о совершенно интегрированном и полностью функционирующем союзе.

Чтобы состоящая из разных союзников армия НАТО действовала слаженно, проводятся совместные учения. ФОТО: Боевая группа НАТО

Учения совместно проводятся подразделениями из разных стран; британцы, датчане и эстонцы вместе упражняются на разных учениях, в том числе в "Весеннем шторме", который в этом году из-за вспышки коронавируса был гораздо менее масштабным. Во время чрезвычайного положения подразделения сменялись в соответствии с планом ротации, 800 британских солдат отправились домой и были заменены новыми.

- Солдаты наслаждаются возможностью сотрудничать с представителями разных стран и устанавливать новые дружеские связи, - отметил Вей.

Долгая совместная история

Хотя Дания является в рамках eFP (расширенное передовое присутствие - Enhanced Forward Presence) союзником для Эстонии с 2018 года, а с более крупным подразделением присутствует на месте с начала этого года, Вей отмечает, что у датчан и эстонцев - долгая общая история, начавшаяся еще до 2019 года, когда в Эстонии спустился с неба датский государственный флаг. Кроме того, Дания стала вторым после Исландии государством, признавшим независимость Эстонии.

Что такое eFP? eFP означает расширенное присутствие союзников НАТО в странах Балтии и Польше.

Боевой группой НАТО в Эстонии руководят британцы. База боевой группы расположена в Тапа.

Боевая группа состоит из представителей нескольких стран, находится в боевой готовности и демонстрирует трансатлантические силу и сотрудничество.

В базирующуюся в Эстонии боевую группу входят 800 британских солдат, а также 200 датчан. Последние сменили на год служивший тут ранее французский контингент. В группу входят также представители Исландии.

Хотя в датской армии используются такие же боевые машины пехоты, как в Скаутском батальоне в Эстонии, речь идет все же о двух совершенно разных армиях. Если эстонская армия сосредоточена главным образом на защите территории, то датская - нет; кроме того, к примеру, эстонский "Кайтселийт" вооружен лучше, чем его коллеги из аналогичной датской добровольной организации.

Боевая группа ценит возможности обучения в Эстонии, в том числе то, что упражняться зарубежные солдаты могут в совершенно новых для них ландшафтных и погодных условиях. ФОТО: Боевая группа НАТО

Хотя по своей сущности и структуре армии двух государств совершенно разные, два государства долго сотрудничают в армейском смысле. "В том, как мы действуем и думаем, много похожего, как показывают наши тесные партнерские отношения в миссиях по всему миру", - сказал Вей.