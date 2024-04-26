Двадцать лет назад, когда Эстония вступила 1 мая в Евросоюз, по этому случаю по всей Эстонии посадили деревья.
ИСТОРИЯ ⟩ В честь вступления Эстонии в Евросоюз 20 лет назад посадили миллион деревьев
20 лет назад Эстония вступила в Евросоюз
- 25 ноября 1995 года премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи подписал заявление с просьбой о приеме Эстонии в Евросоюз.
- В 1998 году начались официальные переговоры о вступлении, которые длились пять лет.
- В сентябре 2003 года в Эстонии провели референдум. За вступление в ЕС проголосовали 66,83%, против - 33,17%. Процент участия составил 64,06.
- 1 мая 2004 года Эстония вместе с девятью другими государствами стала членом Евросоюза. Со стороны Эстонии договор подписали президент Арнольд Рюйтель и министр иностранных дел Кристийна Оюланд.
- В 2007 году Эстония вошла в Шенгенскую визовую зону.
- В результате денежной реформы 2011 года в Эстонии вместо эстонской кроны был введен евро.
Толоки по посадке леса проходили также в Ида-Вирумаа в Ийзакуском лесничестве. По словам тогдашнего лесничего Койду Симсон, в их лесничестве в рамках этой кампании посадили 20000 четырехлетних саженцев ели, что означало появление 10 гектаров нового леса.
Среди добровольцев, которые в Ийзакуском лесничестве копали в здешней глинистой почве лунки для посадки и сажали молодые елочки, был самый разный народ - от руководителей высшего звена, оторвавшихся от конторских стульев, до безработных.
После посадки деревьев лесничество угостило помощников супом и булочками, а кроме того, каждый получил благодарственное письмо за подписью министра и наклейку на тему леса. Грандиозным финалом мероприятия стало появление из-за спины лесничего еще одного большого мешка, из которого все добровольные помощники получили себе саженец венгерской сирени.
Что значит членство в ЕС для Эстонии?
- Граждане Эстонии имеют право свободно передвигаться, работать и проживать на территории других стран-членов. Благодаря членству в Евросоюзе все граждане Эстонии автоматически являются также гражданами Евросоюза.
- Эстония имеет возможность и обязанность участвовать в формировании политики Евросоюза, а также в определении направлений развития Евросоюза.
- Точки зрения и интересы Эстонии отражены в совместной внешней политике ЕС в отношении остального мира.
- Эстонский язык является одним из официальных языков Евросоюза.
- Предприятия Эстонии имеют доступ к рынку с населением более 440 миллионов человек.
- В период с 2014 по 2020 год Эстония заплатила в бюджет Евросоюза около 1,4 миллиарда евро, а получила оттуда около 5,9 миллиарда евро.
- В новом бюджетном периоде (2021-2027) Эстония получит из фондов Евросоюза в общем более 8,4 миллиарда евро (ее взносы составят около 2,45 миллиарда евро), то есть около 3,5 евро за каждый внесенный туда евро.