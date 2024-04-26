ИСТОРИЯ В честь вступления Эстонии в Евросоюз 20 лет назад посадили миллион деревьев

20 лет назад Эстония вступила в Евросоюз 25 ноября 1995 года премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи подписал заявление с просьбой о приеме Эстонии в Евросоюз.

В 1998 году начались официальные переговоры о вступлении, которые длились пять лет.

В сентябре 2003 года в Эстонии провели референдум. За вступление в ЕС проголосовали 66,83%, против - 33,17%. Процент участия составил 64,06.

1 мая 2004 года Эстония вместе с девятью другими государствами стала членом Евросоюза. Со стороны Эстонии договор подписали президент Арнольд Рюйтель и министр иностранных дел Кристийна Оюланд.

В 2007 году Эстония вошла в Шенгенскую визовую зону.

В результате денежной реформы 2011 года в Эстонии вместо эстонской кроны был введен евро.

Толоки по посадке леса проходили также в Ида-Вирумаа в Ийзакуском лесничестве. По словам тогдашнего лесничего Койду Симсон, в их лесничестве в рамках этой кампании посадили 20000 четырехлетних саженцев ели, что означало появление 10 гектаров нового леса.

Среди добровольцев, которые в Ийзакуском лесничестве копали в здешней глинистой почве лунки для посадки и сажали молодые елочки, был самый разный народ - от руководителей высшего звена, оторвавшихся от конторских стульев, до безработных.