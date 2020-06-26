Пьяный мужчина утонул в озере Ульясте

В Яанов день в озере Ульясте в Люганузеской волости утонул мужчина, который пошел купаться, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
В среду в 14.13 в центр тревоги сообщили, что нетрезвый 42-летний мужчина, находившийся с другом на берегу озера Ульясте, пошел купаться и не вернулся. Друг все время был на берегу и наблюдал за поверхностью воды, но отправившегося поплавать приятеля он больше не видел.
Прибывшие на место спасатели начали поиски. Обнаружив пострадавшего, они извлекли его из воды и передали скорой помощи, однако попытки оживить его не дали результата, сообщил Спасательный департамент.
Спасательный департамент просит всех отдыхающих на берегу водоема помнить, что выпивший человек не в состоянии адекватно оценить свои силы и пьяному человеку нельзя позволять идти в воду.
Вечером того же дня в Люганузеской волости произошел еще один случай, связанный с нетрезвым человеком. В 22.38 спасатели получили вызов в город Кивиыли, где на улице Лепа человек упал в канаву четырехметровой глубины. Для вызволения пострадавшего спасатели использовали веревочное спасательное снаряжение. Упавший в канаву был в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели достали пострадавшего и передали его скорой помощи.