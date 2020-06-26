Пьяный мужчина утонул в озере Ульясте

В среду в 14.13 в центр тревоги сообщили, что нетрезвый 42-летний мужчина, находившийся с другом на берегу озера Ульясте, пошел купаться и не вернулся. Друг все время был на берегу и наблюдал за поверхностью воды, но отправившегося поплавать приятеля он больше не видел.

Прибывшие на место спасатели начали поиски. Обнаружив пострадавшего, они извлекли его из воды и передали скорой помощи, однако попытки оживить его не дали результата, сообщил Спасательный департамент.

Спасательный департамент просит всех отдыхающих на берегу водоема помнить, что выпивший человек не в состоянии адекватно оценить свои силы и пьяному человеку нельзя позволять идти в воду.