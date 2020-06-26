На тойлаский маршрут в жаркие дни выйдут дополнительные автобусы

По два автобуса одновременно будут отправляться из Йыхви в Тойла во все четыре дня в 11.00, в субботу и воскресенье также в 13.30.

- До Яанова дня на этом маршруте ничего страшного не было, - сказал руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс. - Мы выпустили дополнительные автобусы пока на четыре дня, по прогнозу волна жары должна схлынуть к понедельнику и дальше уже будет обычное эстонское лето. Мы постоянно следим за ситуацией и принимаем решения по мере необходимости.

Лутс посоветовал едущим в Тойла просмотреть также расписание движения автобуса №108: он, правда, следует через Вока и дорога до Тойла занимает времени на пятнадцать минут больше, зато пассажиров меньше.

- Понятно, что все хотят добраться до места напрямую и быстро, но по крайней мере такая альтернатива есть, - отметил он.

По словам Лутса, набиты битком и автобусы, которые следуют в район Чудского озера, однако на эти маршруты нет возможности выпустить дополнительные автобусы.