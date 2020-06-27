Анвар Самост: "Rail Baltic" всюду вокруг нас

Теперь мы знаем также благодаря авторитетному слову Европейской счетной палаты, что "Rail Baltic" обойдется дороже, чем предполагали вначале, а его коммерческая рентабельность сомнительна.

Из аудита палаты явствует, что изначальная прогнозируемая стоимость проекта составляла 4,7 миллиарда евро, но по новому прогнозу она составляет семь миллиардов евро. Однако официальная стоимость на данный момент составляет 5,8 миллиарда евро. При прогнозировании рентабельности вопросы вызывает потенциальный объем грузовых и пассажирских перевозок, ведь, как известно, во всех странах Балтии живет мало людей, к тому же плотность населения очень низкая. Также между Эстонией, Латвией и Литвой сейчас нет железнодорожных грузоперевозок в северно-южном направлении.

Вдобавок европейские аудиторы пришли к заключению, что с большой долей вероятности проект будет готов не к намеченному сроку, а, очевидно, аж на четыре года позже, к 2030 году.

Ни в коей мере не желая иронизировать, должен сказать, что все это было давно известно, однако все повторяющееся открытие заново реалий стран Балтии по-своему характеризует любопытную роль "Rail Baltic" в жизни Эстонии в последнее десятилетие. Этот проект - словно неожиданно поставленное перед глазами увеличительное стекло или зеркало, которое помогает понять явления и людей, суть которых иначе может остаться неясной или отчасти непостижимой.

Наверное, все знают, что если строить что-то очень большое, то планирование и подготовка вместе с нормальной для демократического правового государства процедурой получения согласия занимают так много времени, что изначально рассчитанную стоимость можно смело умножать на два. Где-нибудь в Китае или России так, конечно, не было бы, но именно поэтому мы можем твердо утверждать, что живем в свободной стране, где для воплощения в жизнь больших идей должен быть широкий консенсус.

Время от времени это забывается, особенно когда у кого-то возникает некая особо прогрессивная на вид идея, которую хочется немедленно применить именно к своим соотечественникам. Но в целом реализация большой идеи, меняющей жизни, ненамного отличается от строительства скоростной железной дороги, проходящей через три государства. Подумайте об этом, если возникнет желание быстро и одним махом заставить всех людей жить так, как вам кажется правильным.

Также тот факт, что Эстония (или Латвия, или Литва) - это редконаселенная страна с небольшим числом жителей, нередко осознается нами тогда, когда он отражается иностранцами. Проект "Rail Baltic" и здесь скорее хороший индикатор, позволяющий понять преимущества и проблемы, проистекающие из нашей численности населения.