Вамбола Пааво: Пусть туристический сектор помогает себе сам

Оборот отелей упал на 95% или даже больше. Спа-отели закрыли двери. На моей памяти даже в предыдущий кризис не было такого удара. Правительство беспрерывно сеет страх и панику. Основной посыл: не путешествуйте, сидите дома. Людей сделали озлобленными и сердитыми.

Если другие страны делают все, чтобы поддержать экономику и вывести ее с поля боя с минимальными потерями, то Эстония бросила своих предпринимателей одних. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Нет экономики - нет денег, которые можно распределять. Мы с пафосом рассказываем о мерах поддержки, но это лишь слова.

Туризм - визитная карточка государства. Это давно поняли страны Средиземного моря, Балканский регион и крупные государства. Литва потратит на оживление туристического сектора летом 15 миллионов евро, предлагая возможность отдохнуть на родине. Поддержат и простимулируют местные отели и спа. Схема простая: если останавливаешься в отеле на три ночи, то платишь только за две. Одна ночевка - за счет государства. Так смогут вместе пережить трудное время. В Литве дело обстоит проще, поскольку это католическая страна. Католичество сплачивает людей, особенно в тяжелые времена. Почему бы и нам не поучиться чему-нибудь у литовцев?

Мы снова говорим о том, что Вирумаа нужно помогать, но как доходит до дела, так все забывается. Мне стыдно, когда говорят о выделении туризму одного-двух миллионов. Ради сохранения туризма страны вкладывают десятки, если не сотни миллионов. Хорватия, где туризм является основной отраслью экономики, нынче выделит отдыхающим на родине огромные суммы. В ход пойдут туристические карточки и ваучеры стоимостью 400 евро на человека. Для Хорватии туризм жизненно важен, он приносит 11-12 миллиардов евро в год (это бюджет Эстонии!).

Наше государство поддержало - я хочу сказать, одолжило - фирме "Nordica" 30 миллионов, в то время как латыши поддержали свою авиакомпанию суммой в 250 миллионов.

Мы вложили в свою авиакомпанию значительно меньше. Если смотреть из Брюсселя, то мы - периферия, и сообщение с остальной Европой нужно нам как воздух. Рига - центр стран Балтии, и ее значение растет. Авиасообщение в будущем принесет деньги. Прибывающие туристы тратят деньги и дают работу и хлеб десяткам тысяч людей. Многие бизнесмены и туристы прибывают в Вирумаа именно по воздуху.

Латвия тоже поддерживает свой туристический сектор, предоставляя государственную гарантию. Там тоже компенсируют часть расходов отдыхающих на родине. Польша, Чехия и Германия пустили в ход гарантированные государством ваучеры для потребления туристских услуг.

Мы с пафосом рассказываем о мерах поддержки, но это лишь слова.

Мы тоже могли бы поддержать летом возможности ночлега в стране, например, оплачивать посещающим Ида-Вирумаа билеты на автобус или поезд, и неважно, приезжают они сюда из Таллинна или из Тарту. Так мы сохранили бы рабочие места как в "Elron", так и в Вирумаа. Собственную инициативу могли бы проявить музеи Вирумаа.