Летние трудовые отряды в Кохтла-Ярве сформированы, но соберутся в августе

Директор Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алиса Линтер сказала, что интерес школьников вновь оказался очень большим, но так как не все претенденты корректно оформили заявки, часть анкет отсеялась уже на первоначальном этапе, тем не менее конкурс получился большой.

- Как и планировали, набрали 30 человек, а поскольку судьбу кандидатов решал жребий, в список попали ребята разного возраста от 13 до 18 лет, юношей получилось немного больше, чем девушек.

Коронавирус не позволил организовать трудовой отряд в июне, поэтому лагерь пройдет в два этапа в последний летний месяц - с 10 по 14 августа и с 24 по 28 августа. Сейчас организаторы составляют планы и занимаются подготовкой к оформлению трудовых договоров: для многих ребят это будет первая работа в жизни, за которую они получат официальную зарплату - средства на нее выделены из городского бюджета.

По словам Алисы, трудиться школьники будут на городских улицах и на территории молодежного центра.