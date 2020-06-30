Мадис Вассер: Первый шаг Ида-Вирумаа на пути справедливого перехода

Когда я прибыл 19 июня в Кохтла-Ярвеский центр культуры, ознакомление с процессом справедливого перехода Ида-Вирумаа уже началось. Я опоздал, так как ехал из столицы на автобусе. И без того редкий график движения коронакризис, очевидно, проредил еще сильнее.
Зато у меня появилась возможность пройтись по строящемуся кохтла-ярвескому спортивно-оздоровительному центру, а также насладиться окружающим центр культуры зеленым парком. Красивое начало для важного дня и пути, определяющего будущее уезда.
Во встрече участвовали разные стороны, которых касается целостный переход Ида-Вирумаа на экономику, оставляющую гораздо меньший экологический след. В общем, за круглым столом собрались представители самоуправлений, министерств, крупных производств, профсоюзов и экологических объединений. Целью было начать сначала - обсудить, что подразумевать в данном случае под справедливостью и к чему предстоит перейти.
Мне как представителю экологических объединений приятно отметить, что настолько разные участвующие стороны в действительности преследуют в этом процессе одинаковые цели: чтобы самоуправления не теряли жителей, чтобы царила ясность о будущем сланцевой промышленности, а также чтобы работающим сейчас в изменяющихся секторах людям и в дальнейшем были гарантированы работа и ожидаемый уровень жизни.
Выраженная представителем Ида-Вирумааского союза самоуправлений Харди Мурула тревога касательно численности населения уезда понятна. За последние 30 лет регион покинули более 85000 человек - это сравнимо с населением целого Пярнуского уезда. Тут уместна поговорка "Свято место пусто не бывает".
С одной стороны, в уезде с сокращающимся числом жителей сложно поддерживать прежний уровень публичных услуг. С другой стороны, нужно развивать необходимые альтернативные отрасли экономики, которые должны в течение какого-то времени существовать наряду с нынешней промышленностью - такое возможно, только если тут будут люди. В противном случае всяческие изложенные на бумаге хорошие идеи в реальности быстро провалятся. На встрече звучала мысль, что в фокусе перехода обязательно должно быть развитие жизненной среды, то есть транспортного сообщения, культуры, общественного пространства и публичных услуг.
С жизненной средой, то есть с качеством воздуха и грунтовой воды, а также с шумом связан вопрос, что получится в будущем из сланцевого сектора. Сейчас все стороны согласны, что долгосрочной ясности нет и это плохо. Отсутствие определенности по сути превращает в лотерею как инвестиционные решения предприятий, бюджетные стратегии местных самоуправлений и планы работников сектора на будущее, так и выбор молодежью пути к образованию и даже места жительства.
Сейчас мы находимся в этом вопросе в некоем тупике, так как стороны не слышат друг друга. Одни спрашивают, разумно ли вообще полностью отказываться от сланцевой энергетики. Другие говорят, что это неизбежно и открыт только вопрос "когда?".
Причинами разногласий являются, очевидно, предположения о том, как в будущем поведут себя квоты на углерод и мировые цены на масло, что будет твориться с политикой в сфере окружающей среды и насколько государство сумеет или пожелает поддержать сланцевый сектор.
Старики говорят, что нельзя закапывать старый колодец, пока не готов новый. Жизненной может оказаться также чуть менее известная и более зловещая поговорка: крышку на колодец идут делать, когда ребенок уже утонул. Грядущие дискуссии должны гарантировать: что бы там ни решили относительно развития экономики Ида-Вирумаа, этот видимый переход не должен оказаться на самом деле спадом.
Вызывающий опасения спад либо отсутствие плана или его недальновидность наиболее больно, остро и непосредственно отразились бы на уровне жизни работников сланцевого сектора, а через него - и на положении дел всего уезда. Если в ходе процесса выяснится, что оставляющее большой экологический след производство должно ограничить свою деятельность, то возникнет также необходимость справедливого перехода на уровне человека для работников, получающих сейчас сравнительно высокую зарплату. Важно обеспечить, чтобы долгосрочные жизненные планы людей и, например, связанные с ними кредиты на недвижимость не оказались вдруг под ударом в массовом порядке.
Экологические объединения хотят сообща сформировать в Ида-Вирумаа прочную и достойную человека жизненную среду, которая не вынуждала бы людей уезжать отсюда.
Ситуацию можно разрешить по-разному, как показывает также выполненный Тартуским университетом анализ: варианты колеблются от полной компенсации до возмещения разницы в зарплате на новом рабочем месте. Есть и другие варианты, но какой именно подход выбрать - это предмет обсуждения.
Однако ясно: последствием того, что с решением проблем тянули десятки лет, дешевого решения у государства сейчас нет. При сохранении производства сланцевого масла придется учесть дополнительные затраты в десятки миллионов евро на поддержание конкурентоспособности отрасли посредством налоговых льгот, а при ликвидации сектора предприниматели и работники захотят компенсации.
Поскольку объем подготавливаемого в Евросоюзе фонда справедливого перехода вырос вследствие пандемии в пять раз по сравнению с первоначальными планами, то Ида-Вирумаа рукой подать до запуска настоящей трансформации уезда.
Обсуждения продолжились 26 июня в государственной руководящей комиссии, но и на местном уровне всем заинтересованным можно и даже желательно поучаствовать в них через Ида-Вирумааский союз самоуправлений.
Экологические объединения хотят сообща сформировать в Ида-Вирумаа прочную и достойную человека жизненную среду, которая не вынуждала бы людей сейчас и в будущем уезжать отсюда, а вызывала бы у них желание возвращаться и даже переезжать сюда. Однако это предполагает наличие долгосрочного и содержащего разнообразные решения плана, не делающего ставку на одну, зависящую от нестабильной рыночной ситуации и загрязняющую отрасль промышленности.