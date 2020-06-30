Мадис Вассер: Первый шаг Ида-Вирумаа на пути справедливого перехода

Зато у меня появилась возможность пройтись по строящемуся кохтла-ярвескому спортивно-оздоровительному центру, а также насладиться окружающим центр культуры зеленым парком. Красивое начало для важного дня и пути, определяющего будущее уезда.

Во встрече участвовали разные стороны, которых касается целостный переход Ида-Вирумаа на экономику, оставляющую гораздо меньший экологический след. В общем, за круглым столом собрались представители самоуправлений, министерств, крупных производств, профсоюзов и экологических объединений. Целью было начать сначала - обсудить, что подразумевать в данном случае под справедливостью и к чему предстоит перейти.

Мне как представителю экологических объединений приятно отметить, что настолько разные участвующие стороны в действительности преследуют в этом процессе одинаковые цели: чтобы самоуправления не теряли жителей, чтобы царила ясность о будущем сланцевой промышленности, а также чтобы работающим сейчас в изменяющихся секторах людям и в дальнейшем были гарантированы работа и ожидаемый уровень жизни.

Выраженная представителем Ида-Вирумааского союза самоуправлений Харди Мурула тревога касательно численности населения уезда понятна. За последние 30 лет регион покинули более 85000 человек - это сравнимо с населением целого Пярнуского уезда. Тут уместна поговорка "Свято место пусто не бывает".

С одной стороны, в уезде с сокращающимся числом жителей сложно поддерживать прежний уровень публичных услуг. С другой стороны, нужно развивать необходимые альтернативные отрасли экономики, которые должны в течение какого-то времени существовать наряду с нынешней промышленностью - такое возможно, только если тут будут люди. В противном случае всяческие изложенные на бумаге хорошие идеи в реальности быстро провалятся. На встрече звучала мысль, что в фокусе перехода обязательно должно быть развитие жизненной среды, то есть транспортного сообщения, культуры, общественного пространства и публичных услуг.

С жизненной средой, то есть с качеством воздуха и грунтовой воды, а также с шумом связан вопрос, что получится в будущем из сланцевого сектора. Сейчас все стороны согласны, что долгосрочной ясности нет и это плохо. Отсутствие определенности по сути превращает в лотерею как инвестиционные решения предприятий, бюджетные стратегии местных самоуправлений и планы работников сектора на будущее, так и выбор молодежью пути к образованию и даже места жительства.

Сейчас мы находимся в этом вопросе в некоем тупике, так как стороны не слышат друг друга. Одни спрашивают, разумно ли вообще полностью отказываться от сланцевой энергетики. Другие говорят, что это неизбежно и открыт только вопрос "когда?".

Причинами разногласий являются, очевидно, предположения о том, как в будущем поведут себя квоты на углерод и мировые цены на масло, что будет твориться с политикой в сфере окружающей среды и насколько государство сумеет или пожелает поддержать сланцевый сектор.