Ветер унес от берега девочку на матрасе

28 июня в 18.36 в центр тревоги сообщили, что в деревне Сака Тойлаской волости ветер уносит в море отправившуюся плавать 14-летнюю девочку.
Взрослые поспешили на помощь ребенку, но в итоге им самим потребовалась помощь. Все потерпевшие выбрались на берег до прибытия спасателей с помощью других людей, находившихся на пляже. Скорая помощь доставила в больницу дядю и тетю девочки, мать с девочкой и еще одним ребенком доставили домой.
Спасательный департамент напоминает: находясь с семьей на пляже, следует помнить, что рядом с водоемом нельзя отпускать от себя детей младше четырех лет - малолетние дети могут забежать в воду мгновенно. За детьми постарше, которые заходят в воду самостоятельно, важно постоянно присматривать.