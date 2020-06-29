Ветер унес от берега девочку на матрасе

Взрослые поспешили на помощь ребенку, но в итоге им самим потребовалась помощь. Все потерпевшие выбрались на берег до прибытия спасателей с помощью других людей, находившихся на пляже. Скорая помощь доставила в больницу дядю и тетю девочки, мать с девочкой и еще одним ребенком доставили домой.