Йыхви может проиграть Нарве дуэль за футбольный холл

Из нынешнего бюджета государство выделит в общем шесть миллионов евро на строительство холлов в Тарту, Вильянди, Хаапсалу и Рапла. Для возведения холла с полномерным полем 64х100 метров каждое самоуправление должно добавить к выделяемым государством 1,5 миллиона евро еще около миллиона или двух.