Ср, 1.07.2020
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Йыхви может проиграть Нарве дуэль за футбольный холл

По соседству с йыхвиским футбольным полем должен в будущем появиться холл, но пока нет ни малейшей ясности, из какого источника должны поступить деньги на его строительство.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Если нынче ни один из городов Ида-Вирумаа не вошел в четверку тех, где при поддержке государства построят футбольный холл, то в следующем туре борьба пойдет между Йыхви и Нарвой, причем чаша весов склоняется в пользу приграничного города.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Из нынешнего бюджета государство выделит в общем шесть миллионов евро на строительство холлов в Тарту, Вильянди, Хаапсалу и Рапла. Для возведения холла с полномерным полем 64х100 метров каждое самоуправление должно добавить к выделяемым государством 1,5 миллиона евро еще около миллиона или двух.

У Нарвы козырей больше 

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