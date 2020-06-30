Йыхви может проиграть Нарве дуэль за футбольный холл

Если нынче ни один из городов Ида-Вирумаа не вошел в четверку тех, где при поддержке государства построят футбольный холл, то в следующем туре борьба пойдет между Йыхви и Нарвой, причем чаша весов склоняется в пользу приграничного города.
Из нынешнего бюджета государство выделит в общем шесть миллионов евро на строительство холлов в Тарту, Вильянди, Хаапсалу и Рапла. Для возведения холла с полномерным полем 64х100 метров каждое самоуправление должно добавить к выделяемым государством 1,5 миллиона евро еще около миллиона или двух.