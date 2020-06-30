Йыхвиская коалиция приступает к оформлению властного переворота

На сегодняшнем заседании волостного собрания новая йыхвиская коалиция намерена утвердить в должности двух новых помощников волостного старейшины и выбрать председателя волостного собрания. По плану помощником старейшины, ответственным за образование, социальную сферу и культуру, должна стать Марис Тоомел из фракции Партии реформ, а пост помощника старейшины, отвечающего за хозяйственную сферу, предпринимательство, сельскую жизнь и развитие, займет Мессурме Писарева, которую полтора года назад незаконно уволили с должности руководителя Йыхвиского центра по уходу. С кандидатурой председателя собрания определятся во второй половине дня.