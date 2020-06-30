Суд оправдал обвиненных в коррупции йыхвиского политика Нину Негласон и руководителя больницы Тийу Сепп

Согласно решению, вынесенному судьей Астрид Аси, предъявленные прокуратурой Негласон обвинения в получении взятки и нарушении ограничения на совершение действия в крупном размере, равно как и предъявленное Тийу Сепп и ТОО "Corrigo" обвинение в даче взятки, не были доказаны.

Судья Астрид Аси, комментируя решение суда, сказала, что в данном судебном деле, правда, был доказан приведенный в обвинительном заключении эпизод нарушения ограничения на совершение действия, когда Негласон, состоявшая в договорных отношениях с ТОО "Corrigo", в качестве депутата волостного собрания проголосовала за сдачу в аренду "Corrigo" помещений по ул. Кааре, 3, но не было выполнено условие, определяющее крупный размер сделки, и речь могла идти о проступке. Однако его срок давности истекает через три с половиной месяца, из-за чего вынесение решения в рамках производства о проступке маловероятно.

Суд полностью оправдал обвиняемых по всем эпизодам, решив, что они не были доказаны.

- В конечном итоге, суду не были представлены убедительные доказательства, что между Ниной Негласон и Тийу Сепп существовало неправомерное соглашение, - заявила судья Аси.

Прокурор Калмер Каск сказал, что прокуратура рассматривает возможность обжаловать решение. На то, чтобы сообщить об этом суду, есть семь дней, и после этого - восемь дней на подачу жалобы.

Прокуратура обвиняла Тийу Сепп и "Corrigo" в даче взятки Нине Негласон, которая, работая по договору врачом-экспертом, одновременно являлась председателем Йыхвиского волостного собрания и, согласно обвинительному заключению, поддерживала строительство в Йыхви центра здоровья и на заседании волостного собрания проголосовала за сдачу в аренду "Corrigo" стоящих без дела волостных помещений. Из-за этого прокуратура истолковала получение Негласон зарплаты от "Corrigo" как взятку.

Также обвинение во взяточничестве затрагивало свекровь Негласон, которая получает в "Corrigo" услугу ухода: по мнению прокуратуры, Негласон необоснованно платила за услугу более низкую цену, чем другие. Один эпизод обвинения касается сделанного Негласон рентгеновского снимка зубов стоимостью 15 евро, который Сепп якобы хотела подарить Негласон в качестве взятки, хотя Негласон за него заплатила.

В ходе процесса прокурор Калмер Каск отказался от части обвинения, в которой утверждалось, что Негласон, составлявшая как врач-эксперт для "Corrigo" по заказу кассы по безработице экспертизы трудоспособности, имела возможность выполнять больше работы, чем другие врачи, и, следовательно, больше зарабатывать, что якобы являлось взяткой в крупном размере.