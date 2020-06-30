Ряды центристов в Нарве пополнились еще двумя депутатами горсобрания

В Центристскую партию Эстонии (ЦПЭ) 29 июня вступили два члена Нарвского горсобрания - Тамара Комлова и Анна Коваленко. Обе являются по профессии врачами: Комлова - дерматовенеролог, держащая частную клинику "VIP Kliinik", Коваленко - гинеколог, старший врач женской клиники Нарвской больницы.

Комлова и Коваленко входили в число 16 членов Нарвского горсобрания, которые в августе 2018 года со скандалом выходили из ЦПЭ, после чего в горсобрании перестала cуществовать и центристская фракция. Кроме этих двоих, никто из ушедших в ЦПЭ пока не вернулся - партия так и не восстановила свое многолетнее, но быстро утраченное влияние в Нарве.

Обида на ЦПЭ возникла в 2018 году, когда глава партии и премьер-министр Юри Ратас велел всем только лишь заподозренным в коррупции нарвским городским руководителям и депутатам-центристам покинуть посты, однако те, несогласные с подозрениями, покинули партию. Так же поступила в знак солидарности вся центристская фракция, которой в результате не стало, а взамен была учреждена беспартийная фракция "Kodulinn Narva". Весной 2019 года "Kodulinn Narva" выразила недоверие мэру Нарвы Тармо Таммисте, который так и не покинул ЦПЭ.

Экс-мэр Тармо Таммисте, недавно занявший должность советника министра экономики и коммуникаций Таави Ааса по Ида-Вирумаа, теперь один из пяти членов Нарвского горсобрания, состоящих в рядах ЦПЭ, считая вместе с двумя только что вернувшимися в партию врачами. Еще два депутата-центриста - это пребывающий во внефракционной оппозиции Михаил Стальнухин, депутат также Рийгикогу, и член правящей фракции "Kodulinn Narva" Хели Адамович.

Согласно официальному порядку работы Нарвского городского собрания, фракция может состоять из пяти или более членов горсобрания, то есть учреждение центристской фракции там теперь технически возможно - если центристы захотят этого и договорятся по основополагающим вопросам местной политики. Наиболее острой в Нарве в настоящее время является тема закрытия, сохранения и развития учреждений образования - детсадов, школ и гимназий.

Стальнухин, комментируя "Северному побережью" сложившийся расклад в Нарвском горсобрании, дал понять, что своя центристская фракция - не самоцель. "В ближайшее время предстоит большой переговорный процесс", - считает он.

- Если произойдет объединение (центристов и их союзников) в городском собрании, то это лишь при условии, что мы договоримся в основных вопросах. Для меня самое важное одно направление - это вопросы водопровода и канализации, второе направление - вопросы системы образования города Нарвы. Так что тут есть о чем поговорить, и это еще впереди, - прокомментировал Стальнухин.

Вернувшаяся в ЦПЭ Анна Коваленко сказала "Северному побережью", что не знает, появится ли в Нарвском горсобрании центристская фракция. "Это же будет решение Центристской партии", - считает она.

На прямой вопрос: что стало поводом для возвращения в партию? - Коваленко ответила неконкретно: "Вера в светлое будущее".

Получить комментарий от Тамары Комловой пока не удалось.

Как уже рассказывало "Северное побережье", столичные представители ЦПЭ примерно с середины 2019 года время от времени проводят встречи с видными нарвскими руководителями. И хотя такие общения не афишируются, известно, что прощупываются возможности вступления нарвских политиков в ЦПЭ. Мэр Нарвы Алексей Евграфов, бывший в прошлом членом Партии реформ, в интервью "Delfi" в ноябре 2019 года прямо говорил: "Беспартийная власть в городе - это не совсем хорошо".