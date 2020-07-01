В Кохтла-Ярве начинается капремонт улиц

На этой неделе изменится схема движения на Ярвекюла теэ в Ярвеской части Кохтла-Ярве - выигравшая конкурс таллиннская фирма "RTS Infraehitus" начинает реконструкцию участка дороги на Ярвекюла теэ.
На капитальный ремонт участка Ярвекюла теэ и Уус-Техазе в прошлом году Кохтла-Ярве получил около миллиона проектных денег.
По словам вице-мэра Дениса Вершинина, на первом этапе реконструкции решили привести в порядок самый проблемный участок от Ярвекюла теэ до первого поворота к "Järve Biopuhastus" - это 1,63 км дороги. Потерпеть неудобства участникам дорожного движения придется до конца октября, за это время будет заменено покрытие проезжей части и построена ливневая канализация.
Следующая часть проекта - реконструкция улицы Уус-Техазе от "Нитроферта" до улицы Калеви - осуществлена будет позже, город намерен также ходатайствовать о поддержке из европейских фондов.