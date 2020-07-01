В Кохтла-Ярве начинается капремонт улиц

На капитальный ремонт участка Ярвекюла теэ и Уус-Техазе в прошлом году Кохтла-Ярве получил около миллиона проектных денег.

По словам вице-мэра Дениса Вершинина, на первом этапе реконструкции решили привести в порядок самый проблемный участок от Ярвекюла теэ до первого поворота к "Järve Biopuhastus" - это 1,63 км дороги. Потерпеть неудобства участникам дорожного движения придется до конца октября, за это время будет заменено покрытие проезжей части и построена ливневая канализация.