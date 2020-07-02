Обвиненные в коррупции йыхвиский политик Нина Негласон и руководитель больницы Тийу Сепп оправданы

Судья Астрид Аси, комментируя решение суда, сказала, что в данном судебном деле, правда, был подтвержден приведенный в обвинительном заключении эпизод нарушения ограничения на совершение действия, когда Негласон, состоявшая в договорных отношениях с ТОО "Corrigo", в качестве депутата волостного собрания проголосовала за сдачу в аренду "Corrigo" помещений по ул. Кааре, 3, но не было выполнено условие, определяющее крупный размер сделки, и речь могла идти о проступке. Однако его срок давности истекает через три с половиной месяца, из-за чего вынесение решения в рамках производства о проступке маловероятно.