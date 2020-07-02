Чт, 2.07.2020
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Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко подала в суд на жителя города Сергея Бучинского

Людмила Янченко возмущена: "Да сколько можно!".

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Вируский уездный суд принял к рассмотрению исковое заявление мэра города Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, в котором она требует от жителя Кохтла-Ярве Сергея Бучинского опровержения неверных данных. Причиной явились высказывания в "Фейсбуке", связанные с предполагаемым строительством химического завода в Ахтме.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Напомним, что проект решения об инициировании детальной планировки намечаемого в Ахтме завода масел и оценки сопутствующего ему влияния на окружающую среду находится в производстве города Кохтла-Ярве с марта 2019 года, однако решения горсобрания о поддержке или отказе до сих пор не принято. И среди депутатов нет по этому вопросу единодушия, и жители города выразили протест началу детальной планировки на участке возможного строительства.

Сергей Бучинский - один из тех горожан, которые выступают против строительства завода, один из инициаторов обращения по этому вопросу жителей Кохтла-Ярве в комиссию Рийгикогу по окружающей среде. Также он является администратором группы в "Фейсбуке" -(fb.com/groups/kohtla/), где обсуждается эта тема.

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