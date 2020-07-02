Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко подала в суд на жителя города Сергея Бучинского

Напомним, что проект решения об инициировании детальной планировки намечаемого в Ахтме завода масел и оценки сопутствующего ему влияния на окружающую среду находится в производстве города Кохтла-Ярве с марта 2019 года, однако решения горсобрания о поддержке или отказе до сих пор не принято. И среди депутатов нет по этому вопросу единодушия, и жители города выразили протест началу детальной планировки на участке возможного строительства.