Квест-игра в подарок родному городу

Коллектив педагогов кохтла-ярвеской Славянской основной школы разработал квест-игру "Реальные истории и места, где они обитают!" и подарил ее горожанам к 74-летию Кохтла-Ярве - до конца лета все желающие смогут совершить познавательную прогулку по значимым местам Ярвеской части города и не только узнать для себя что-то новое, но и заработать памятный приз.
По словам директора школы Светланы Владимировой, первоначально квест готовили для учеников своей школы, а в День города собирались пригласить горожан в совместное путешествие, но помешала пандемия. Тем не менее большая работа весной была закончена и игра протестирована, получены положительные отзывы, и педагоги решили, что можно предложить познавательное путешествие всем желающим.
- Несколько лет назад гимназисты Ярвеской русской гимназии придумали проект "З.Н.А.К." ("Занимательное новшество активистов Кохтла-Ярве"), установив ряд оригинальных указателей по всему городу, и составили их карту - люди с удовольствием гуляли по маршруту, многие шуточные знаки популярны до сих пор, - комментирует Светлана Владимирова. - В какой-то степени это подтолкнуло учителей к созданию квеста. Как известно, наш праздник в этом году был тихим, массовых мероприятий не проводилось, вот мы и решили подарить горожанам эту летнюю игру-путешествие, что позволит узнать немало интересного о городе, в котором мы живем, или устроить занимательную прогулку по улицам для своих гостей.
Путешествие по городу занимает два-три часа прогулочным шагом, можно пройти 27 инфопунктов, среди которых как общеизвестные объекты - городской центр культуры, памятник шахтерам и прочие, так и другие, о которых, возможно, даже не все слышали.
Игра продолжается до 1 сентября, каждый зарегистрированный участник набирает пункты, в конце учителя подведут итоги - среди набравших максимальное количество будут разыграны памятные призы. Более подробную информацию об условиях можно найти по ссылке: https://ibb.co/FX922bM.