Квест-игра в подарок родному городу

По словам директора школы Светланы Владимировой, первоначально квест готовили для учеников своей школы, а в День города собирались пригласить горожан в совместное путешествие, но помешала пандемия. Тем не менее большая работа весной была закончена и игра протестирована, получены положительные отзывы, и педагоги решили, что можно предложить познавательное путешествие всем желающим.

- Несколько лет назад гимназисты Ярвеской русской гимназии придумали проект "З.Н.А.К." ("Занимательное новшество активистов Кохтла-Ярве"), установив ряд оригинальных указателей по всему городу, и составили их карту - люди с удовольствием гуляли по маршруту, многие шуточные знаки популярны до сих пор, - комментирует Светлана Владимирова. - В какой-то степени это подтолкнуло учителей к созданию квеста. Как известно, наш праздник в этом году был тихим, массовых мероприятий не проводилось, вот мы и решили подарить горожанам эту летнюю игру-путешествие, что позволит узнать немало интересного о городе, в котором мы живем, или устроить занимательную прогулку по улицам для своих гостей.

Путешествие по городу занимает два-три часа прогулочным шагом, можно пройти 27 инфопунктов, среди которых как общеизвестные объекты - городской центр культуры, памятник шахтерам и прочие, так и другие, о которых, возможно, даже не все слышали.