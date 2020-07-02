В Ида-Вирумаа школу закончили с золотой медалью 75 абитуриентов

- Поставил перед собой цель закончить гимназию с золотой медалью после окончания основной школы. Посмотрел, что оценки такие хорошие и имеет смысл постараться до самого конца. Некоторые предметы давались легче, например, эстонский язык, а реальные требовали больших усилий, - сказал Оливер Виллерс, целеустремленность которого была вознаграждена 99 баллами на госэкзамене по математике.