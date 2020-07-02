Чт, 2.07.2020
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В Ида-Вирумаа школу закончили с золотой медалью 75 абитуриентов

Оливер Виллерс и Диана Рагни с блестящим результатом закончили Йыхвискую гимназию, в которой нынче оказалось в общем 18 золотых медалистов.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Абитуриент года из Йыхвиской гимназии Оливер Виллерс уверен, что дух спортсмена помог ему и в учебе прийти на финиш с золотой медалью. К тому же баскетбол помогал мозгу отдыхать от учебы.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Поставил перед собой цель закончить гимназию с золотой медалью после окончания основной школы. Посмотрел, что оценки такие хорошие и имеет смысл постараться до самого конца. Некоторые предметы давались легче, например, эстонский язык, а реальные требовали больших усилий, - сказал Оливер Виллерс, целеустремленность которого была вознаграждена 99 баллами на госэкзамене по математике.

Хобби помогают мозгу отдохнуть

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