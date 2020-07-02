Кохтла-ярвеским квартирным товариществам компенсируют затраты на дезсредства

Предложение о принятии такого решения было вынесено на горсобрание фракцией социал-демократов, и большинство депутатов его поддержали.

Председатель фракции Эдуард Одинец обосновал необходимость такого шага тем, что, во-первых, положение в квартирных товариществах всегда было для фракции важной темой, во-вторых, расходы на покупку дезинфицирующих средств свалились на квартирные товарищества очень неожиданно.

- Это не было предусмотрено в планах хозяйственной деятельности, и если работы по дезинфекции проводились, то они происходили за счет каких-то других запланированных мероприятий, - говорит Одинец. - Расходы на дезинфекцию в домах могут быть разными - у кого-то порядка ста евро, а у кого-то и сотни евро. Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер, и поэтому мы вышли с этим предложением.

Квартирные товарищества могут подать заявку на компенсацию затрат, связанных с покупкой дезинфицирующих средств, в течение 90 дней со дня окончания чрезвычайного положения. Компенсируется 70 процентов таких затрат. Важно, чтобы это были средства, которые соответствуют требованиям Департамента здоровья.

Средства на компенсацию будут выделяться из городского фонда поддержки квартирных товариществ, который в этом году составляет 100 тысяч.