Пийа Тамм: Фестиваль "Музыка семи городов" вернет настоящие концерты

- Фестиваль "Музыка семи городов" проходит в Ида-Вирумаа уже в 22-й раз. Чем этот год отличается от предыдущих и почему нынче у фестиваля пометка "специальная программа" - это как-то связано с чрезвычайным положением?

- Отчасти и с этим тоже. С одной стороны, "Eesti Kontsert" весной сказал, что отменяет все летние фестивали. Провести фестиваль в таком объеме, как мы планировали поначалу, не выйдет. Например, так как границы еще закрыты, то программа с участием петербургских музыкантов, которая значилась в планах, откладывается на следующий год.

Но я очень-очень рада, что у нас в уезде замечательные партнеры по сотрудничеству, вместе с которыми мы сможем все-таки организовать этот фестиваль. 11 концертов займут больший временной отрезок, чем прежде - с 2 по 18 июля.

Впервые на фестивале наряду с музыкой будут сеансы ночного кино в тойласком парке и вдобавок программа европейских фильмов в кинозале Йыхвиского концертного дома "Amadeus", которую мы покажем в сотрудничестве с "Europe Direct".

Из-за опасности распространения коронавируса больше концертов пройдет на свежем воздухе. На концерты в помещении из-за требования рассредоточения публики в продаже меньше билетов, чем вмещают залы. Например, в зал Йыхвиского концертного дома мы продаем билеты через ряд и разрозненно.

- Какие требования, связанные с предотвращением распространения вируса, следует учитывать посетителям?

- Мы проследим за тем, чтобы зрители держали дистанцию друг с другом. Но прежде всего мы надеемся, что люди, которые придут на концерты, сами проявят благоразумие и понимание, а те, кто чувствует недомогание, останутся дома. Разумеется, во всех местах проведения концертов есть дезинфицирующие средства.

Вместе с тем мы хотим впервые за долгое время снова предложить возможность насладиться настоящими концертами. Я знаю, что и музыканты, которые несколько месяцев выступали перед веб-камерами, очень скучают по непосредственным встречам с публикой.

Концерты фестиваля - это также хороший повод пригласить в Ида-Вирумаа в гости своих знакомых и интересно провести с ними время в разных уголках уезда.

- На основании чего сформировалась программа нынешнего фестиваля?

- "Музыка семи городов" проходит в сотрудничестве с ида-вирускими самоуправлениями и их руководителями по культуре, и эту программу мы тоже составили вместе с ними. Мы выбрали очень широкий в плане музыкальных стилей круг эстонских музыкантов, некоторые из них либо вообще не выступали в Ида-Вирумаа, либо выступали, но очень давно.

- Раз билетов продается меньше, то, наверное, на какие-то концерты места уже распроданы?

- На концерт "Orthodox Singers", который пройдет в четверг вечером в Кохтла-Ярвеском центре культуры, попасть довольно трудно. Правда, это бесплатный концерт, но для учета посетителей все же нужно взять билет в кассе.

Активно продаются билеты на концерт Вайко Эплика и Яана Пехка на террасе виллы "Tulivee" в Лиймала в эту пятницу, где количество мест тоже ограничено.

Но в нынешней ситуации люди повсюду довольно осторожно покупают билеты заранее и нередко принимают решение в последний момент.

- Если бы вам самой как любителю музыки пришлось выбрать только три концерта из программы фестиваля, то какие вы бы выбрали?

- Ой, сделать выбор очень сложно. Я бы пошла послушать сольный концерт Эрки Пярноя в концертном доме, который на самом деле должен был состояться в рамках турне в марте в Тойла, но стал одним из первых мероприятий, которые пришлось отменить из-за коронавируса.