Рихо Кеэрме поднялся в Латвии на самую высокую ступень пьедестала

- Адская жара стояла в Стенде и во всей Латвии. Автомобильный термометр показывал весь день 40 градусов, так что я боялся свалиться и начал заезд очень осторожно, чтобы до конца выдержать длинную гонку, - сказал Рихо Кеэрме.

По латвийским официальным данным, это был самый жаркий день за последние 50 лет: днем температура была выше 35 градусов, да и ночью не особо снизилась, так что среднесуточная составила 31 градус. К счастью, при себе у спортсмена имелся мешок с водой, из которого можно было постоянно делать глоток через шланг. "Стартовал хорошо, но попридержал себя. На второй час стало легче, и я стал думать уже и о скорости, а не только о том, чтобы не сойти с дистанции. И начал обгонять конкурентов, начинавших гонку более стремительно", - описывал Рихо Кеэрме ход соревнования.

В итоге он победил в классе эндуро и занял четвертое место в абсолютном зачете. "Если бы заезд был на несколько кругов длиннее, то реальным стало бы и третье место, ведь моя скорость росла, в то время как скорость у впереди идущих падала", - отметил Рихо Кеэрме.

В классе Е1 третье место занял Аллар Кеэрме, а в классе 40+ третьим стал Йоэль Кельдер. В совместном зачете Е2/Е3, где конкуренция оказалась наиболее напряженной, Рауно Волдек занял четвертое место. "Сложно было ездить при такой жаре. К счастью, небольшие тренировочные соревнования проходили несмотря на чрезвычайное положение и к первой в сезоне серьезной пробе сил мы были готовы", - сказал Йоэль Кельдер.