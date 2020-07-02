На нудистском пляже в Нарва-Йыэсуу выбрасывают ненужные трусы и лифчики

Местный подвижник этого течения - руководитель некоммерческого объединения "Nude Association" Эдуард Костин из Нарвы отмечает, что людей на нудистском пляже в этом году заметно прибавилось, как прибавлялось и в прошлые годы: "Человек, наверное, около ста новеньких". Признак новичка - белая попа.

Частенько бывает так, по наблюдениям Костина: пришедшие один раз приходят и потом.

- Люди на пляже никому не мешают, вандализма нет - и всё у нас в порядке, - оценил собеседник текущее положение дел, считая, что все местные жители и гости Нарва-Йыэсуу уже попривыкли к данному соседству, хотя в первые годы случались и вандализм (ломали инфознаки), и стычки с недовольными, и даже вызывали полицию.

Говоря о новичках, Костин отмечает, к примеру, что приходят постояльцы из спа-гостиницы "Noorus", позагорать и искупаться голышом люди приезжают из разных краев Эстонии - Таллинна, Пярну и т.д.

- Стало очень много появляться пар и семей с детьми, - добавил он.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин подтверждает, что пляж для нудистов - это вполне себе достопримечательность курортного города.

- Мы о них помним, потому что когда устраиваем весенние субботники, то именно с нудистского пляжа почему-то больше всего нижнего белья собираем - трусов и лифчиков, - со смехом рассказывает мэр, а потом добавляет серьезно: - На самом деле, я уже пять лет работаю (в горуправе Нарва-Йыэсуу. - И.С.), и за это время никто ни разу не обратился с жалобой, что кого-то это не устраивает или что это плохо. Они (нудисты) никому не мешают - и пускай они дальше там будут.

Ильин также напомнил, что приверженцы общения с природой в неприкрытом виде уже давно собирались на этом удаленном от центра курорта берегу, то есть налицо устоявшаяся местная традиция.

- Когда я еще в школе учился и мы с Олгина ездили на велосипедах за Водава и Пухкова на пляж, то уже тогда нудисты там всегда были, задолго до подписания официальных договоров. И как тогда они никому не мешали, так и сейчас - никаких проблем, - заключил мэр Нарва-Йыэсуу.