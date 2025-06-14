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Сб, 14.06.2025
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Избирательный союз "Restart" обещает построить в Кохтла-Ярве футбольный холл, автовокзал и детский сад

Если в конце прошлого года в Нарве был построен первый в Ида-Вирумаа футбольный холл, то избирательный союз "Restart Kohtla-Järve" обещает устроить так, чтобы в течение следующих четырех лет футбольный холл был построен также в Кохтла-Ярве.

Находящийся сейчас в оппозиции избирательный союз "Restart Kohtla-Järve" обещает в своей недавно опубликованной предвыборной программе построить в городе футбольный холл, новый детский сад, подготовиться к строительству нового кладбища и установить в городе больше туалетов и урн.

"Restart Kohtla-Järve" - первый избирательный союз или политическая партия в Кохтла-Ярве и, насколько известно, во всем Ида-Вирумаа, кто представил общественности программу к муниципальным выборам, которые состоятся в октябре. Наряду с декларативными заявлениями и лозунгами, которые в основном используются всеми кандидатами, такими как "мы будем проводить открытую и прозрачную политику", "обеспечим постоянное обслуживание дорог", "сделаем культурную жизнь города оживленной", программа также содержит несколько конкретных обещаний. 

Выдержки из программы избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" на местных выборах 2025 года

  • Построим автобусную станцию и установим новые автобусные павильоны с табло с расписанием.
  • Построим футбольный холл.
  • Создадим родительскую академию, чтобы информировать семьи об изменениях в сфере образования и способствовать принятию взвешенных решений.
  • Отменим привязку платы за место в детском саду к минимальной зарплате.
  • Построим новый, современный и экологичный детский сад.
  • Увеличим пособие на похороны до 400 евро.
  • Найдем в Кохтла-Ярве подходящее место для строительства нового кладбища и разработаем необходимую планировку.

Полную программу читайте на сайте избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" restart-kj.ee

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