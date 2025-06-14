Избирательный союз "Restart" обещает построить в Кохтла-Ярве футбольный холл, автовокзал и детский сад

"Restart Kohtla-Järve" - первый избирательный союз или политическая партия в Кохтла-Ярве и, насколько известно, во всем Ида-Вирумаа, кто представил общественности программу к муниципальным выборам, которые состоятся в октябре. Наряду с декларативными заявлениями и лозунгами, которые в основном используются всеми кандидатами, такими как "мы будем проводить открытую и прозрачную политику", "обеспечим постоянное обслуживание дорог", "сделаем культурную жизнь города оживленной", программа также содержит несколько конкретных обещаний.