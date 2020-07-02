"Apollo" откроет кинотеатр в Йыхви 10 июля

"Apollo Kino" сообщил на своей странице в социальных медиа, что дата открытия кинотеатра в Йыхви определена.

"Apollo" по разным причинам несколько раз откладывал открытие йыхвиского кинотеатра. Если "Pargi Keskus" распахнул двери в конце ноября прошлого года, то кинотеатр планировалось открыть сначала к Рождеству, а затем - в феврале.

Неоднократно откладывавший открытие в йыхвиском "Pargi Keskus" "Apollo Kino" начнет работу на следующей неделе в пятницу, 10 июля.

В конце февраля исполнительный руководитель "Apollo Kino Baltics" Кадри Эрм сказала "Северному побережью", что в соответствии с изменившимися планами открыть кинотеатр в Йыхви хотят в течение мая. "Речь идет о нюансах проектирования и строительства, из-за них открытие, к сожалению, запаздывает", - сообщила она.

В мае кинотеатр не смогли открыть из-за ограничений и задержки поставок оборудования, вызванных эпидемией коронавируса.

По словам Эрм, в Йыхви планируется открыть кинотеатр с двумя залами, где будет в общем более 170 мест. В Ида-Вирумаа у "Apollo" пока всего один кинотеатр - работающий с 2015 года в нарвском торговом центре "Astri" кинокомплекс с тремя залами в общем на 387 мест.

Йыхви станет шестым городом на карте кинотеатров "Apollo" в Эстонии после Таллинна, Тарту, Нарвы, Пярну и Курессааре, а кинотеатр - десятым по счету.

Эрм отметила, что в Йыхви появится один из более маленьких кинотеатров сети "Apollo", сравнимый с кинотеатром в Курессааре, где тоже два зала. "Однако местоположение этого кинотеатра как в городе Йыхви, так и в "Pargi Keskus" очень особенное в том плане, что фойе украсят открывающийся из окон вид на городской парк и естественное освещение", - сказала она.