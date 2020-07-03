Эдуарду Эасту снова выразят недоверие

На состоявшемся в прошлый вторник заседании волостного собрания член собрания Теэт Энок передал Эасту заявление о выражении недоверия, подписанное девятью депутатами.

"Мы, нижеподписавшиеся члены Йыхвиского волостного собрания, выражаем недоверие председателю хозяйственно-бюджетной комиссии Эдуарду Эасту в связи с утратой доверия", - говорится в заявлении. Волостное собрание будет голосовать по данному вопросу на следующем заседании, которое может состояться уже во второй половине этого месяца.

Волостное собрание отстранило Эаста от должности после того, как бывшей коалиции не удалось снять волостного старейшину Макса Каура, в результате чего раскололись оба коалиционных партнера - Центристская партия и фракция "Jõhvi - Meie Kodu".

На заседании во вторник новым председателем волостного собрания выбрали руководителя фракции "Jõhvi Eest!" Нину Негласон. Прежний волостной старейшина Макс Каур остался на своей должности, однако сменились помощники волостного старейшины: на этих постах вместо Алексея Наумкина и Наталии Абель волостное собрание утвердило реформистку Марис Тоомел и бывшего руководителя Йыхвиского попечительского центра Мессурме Писареву.