Эрик Гамзеев: Муниципальным медиа нет оправдания

Рийгикогу, правительство и министерства не издают собственных газет. И уж подавно на их домашних страницах не мелькает реклама пиццы, ночного клуба или еще чего-нибудь.
Тем не менее не возникает той проблемы, чтобы жители Эстонии из-за этого пребывали в информационной блокаде. Важная информация имеется на веб-страницах, где она доступна для всех интересующихся. Представляющие более широкий интерес темы рассматривают как национальное вещание, так и частные медиаканалы, как на эстонском, так и на русском языке.
С информированием жителей таким же образом справляются и часть самоуправлений. А другие считают нужным регулярно издавать собственные газеты, где-то раз в неделю, а где-то реже доставляя их в почтовые ящики людей.
Как бы бесплатно. На самом же деле бесплатной муниципальной прессы не существует: ее принудительно оплачивают все местные налогоплательщики, в результате чего в местном бюджете просто остается меньше денег на прочие публичные услуги.
Часть муниципальных газет продают также рекламную площадь в своих изданиях, оправдывая это желанием сэкономить на расходах. По сути это - составление грязной конкуренции частным СМИ. Например, руководитель еженедельно выходящей в Нарве муниципальной газеты Андрус Тамм даже не пытается скрывать, что они конкурируют с частными газетами, воюя за клиентов-рекламодателей как в бумажных, так и в веб-изданиях.
Это же утверждал в свое время прежний йыхвиский волостной старейшина Мартин Репинский, когда в период своего выдвижения в Рийгикогу велел чаще выпускать волостную газету. По его мнению, это нормальная конкуренция. Но вряд ли он, как разводчик коз, счел бы честной рыночной борьбой, если бы на прилавках магазинов постоянно появлялись для бесплатной раздачи козье молоко и сыр, произведенные на ферме волостного управления за общественные деньги.
На медийном рынке сложилась, однако, ситуация, когда муниципальные газеты берут большую часть необходимых для своего конторского здания денег из местного бюджета, благодаря чему могут продавать рекламную площадь дешевле, нежели частные газеты, вынужденные покрывать свои расходы деньгами, поступающими от подписчиков и рекламы.
Особенно курьезно то, что если частные медиа в ходе своей деятельности пополняют налоговым доходом местный бюджет, то самоуправление те самые деньги использует на то, чтобы конкурировать с ними. Департамент конкуренции уже много лет наблюдает за этим, но не поднимает шума, поскольку законодатель разрешает такую игру по нечестным правилам.
Необходимость уездных газет зачастую очень остро начинают ощущать и те местные политики, которые оказались в местном собрании в оппозиции. И тогда они даже не могут понять, почему прежде, находясь у власти, так горячо поддерживали муниципальные медиа.
Муниципальным медиа нет всерьез воспринимаемого оправдания и они не решают никаких публичных проблем. В ситуации, когда более 90 процентов жителей пользуются интернетом, можно посредством него донести до населения всю важную информацию самоуправлений. Стоило бы постараться, чтобы информация предоставлялась там в более удобном для пользователя виде. Чтобы решения и протоколы быстрее доходили до веба и чтобы наряду с изложенными бюрократическим языком распоряжениями и постановлениями там имелись при необходимости понятные всем резюме и пояснения.
Это было бы самым важным со стороны власти при информировании общественности, а не серии фото и видео о "героических свершениях" мэров и волостных старейшин или ругань в адрес оппозиции вперемешку с картинками красивой и счастливой - благодаря выдающимся правителям - жизни в самоуправлении.
У муниципальных медиа зачастую имеются в более широком смысле всего две большие цели. Во-первых, обеспечить при поддержке публичных денег сохранение властителями своих позиций во власти и, во-вторых, ослабить местную свободную прессу, которая, выполняя свои обязанности, критически наблюдает за осуществлением экономической и политической власти.
Одним из ярких подтверждений того, что разговоры о необходимости информировать население - это большой мыльный пузырь, стало, к примеру, и то, что Йыхви решил с разгаром коронавирусной пандемии приостановить издание волостной газеты. И это в то время, когда в выпуске волостной газеты имелся бы хоть какой-то смысл и обоснованность, чтобы информировать жителей о связанных с распространением вируса опасностях и требованиях чрезвычайного положения. Эту работу выполнили частные газеты. Перед приближающимися выборами у жителей с большой долей вероятности опять диагностируют информационный голод, для лечения которого придется возобновить выпуск волостной газеты.
Медиапрофессор Индрек Ибрус написал недавно в "Постимеэс", что для местной независимой прессы угрозой являются самоуправленческие издания, большей частью не следующие кодексу журналистской этики, имеющие возможность опираться на кошелек самоуправления и тем не менее зачастую отбирающие у независимой прессы рекламный рынок.
Речь идет вовсе не о проблеме только уездных газет. Если бы таллиннская власть не издавала публикующие рекламу муниципальные газеты частей города, то, наверное, и республиканские газеты смогли бы зарабатывать больше рекламного дохода и предлагать больше содержания. В конечном итоге сильнее стала бы вся эстонская пресса.
В принципе, частные газеты не должны бы нуждаться в поддержке государства. Но если государственная власть не смогла помешать продаже рекламы в выходящих за общественные деньги и бесплатно распространяемых муниципальных газетах и к тому же на эстонском рынке рекламы безналогово действуют глобальные интернет-гиганты, то для уравновешивания такого положения компенсации обоснованны. Ведь, например, сельхозпособия - это тоже по сути одно из средств защиты от рыночных перекосов.
Необходимость уездных газет зачастую очень остро начинают ощущать и те местные политики, которые оказались в местном собрании в оппозиции. И тогда они даже не могут понять, почему прежде, находясь у власти, так горячо поддерживали муниципальные медиа.