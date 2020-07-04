Эрик Гамзеев: Муниципальным медиа нет оправдания

Тем не менее не возникает той проблемы, чтобы жители Эстонии из-за этого пребывали в информационной блокаде. Важная информация имеется на веб-страницах, где она доступна для всех интересующихся. Представляющие более широкий интерес темы рассматривают как национальное вещание, так и частные медиаканалы, как на эстонском, так и на русском языке.

С информированием жителей таким же образом справляются и часть самоуправлений. А другие считают нужным регулярно издавать собственные газеты, где-то раз в неделю, а где-то реже доставляя их в почтовые ящики людей.

Как бы бесплатно. На самом же деле бесплатной муниципальной прессы не существует: ее принудительно оплачивают все местные налогоплательщики, в результате чего в местном бюджете просто остается меньше денег на прочие публичные услуги.

Часть муниципальных газет продают также рекламную площадь в своих изданиях, оправдывая это желанием сэкономить на расходах. По сути это - составление грязной конкуренции частным СМИ. Например, руководитель еженедельно выходящей в Нарве муниципальной газеты Андрус Тамм даже не пытается скрывать, что они конкурируют с частными газетами, воюя за клиентов-рекламодателей как в бумажных, так и в веб-изданиях.

Это же утверждал в свое время прежний йыхвиский волостной старейшина Мартин Репинский, когда в период своего выдвижения в Рийгикогу велел чаще выпускать волостную газету. По его мнению, это нормальная конкуренция. Но вряд ли он, как разводчик коз, счел бы честной рыночной борьбой, если бы на прилавках магазинов постоянно появлялись для бесплатной раздачи козье молоко и сыр, произведенные на ферме волостного управления за общественные деньги.

На медийном рынке сложилась, однако, ситуация, когда муниципальные газеты берут большую часть необходимых для своего конторского здания денег из местного бюджета, благодаря чему могут продавать рекламную площадь дешевле, нежели частные газеты, вынужденные покрывать свои расходы деньгами, поступающими от подписчиков и рекламы.

Особенно курьезно то, что если частные медиа в ходе своей деятельности пополняют налоговым доходом местный бюджет, то самоуправление те самые деньги использует на то, чтобы конкурировать с ними. Департамент конкуренции уже много лет наблюдает за этим, но не поднимает шума, поскольку законодатель разрешает такую игру по нечестным правилам.

Необходимость уездных газет зачастую очень остро начинают ощущать и те местные политики, которые оказались в местном собрании в оппозиции. И тогда они даже не могут понять, почему прежде, находясь у власти, так горячо поддерживали муниципальные медиа.