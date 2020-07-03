В Йыхви из-за вырубки деревьев погибли птенцы

Инспекция окружающей среды возбудила производство о проступке по факту вырубки деревьев в Йыхви пару недель назад.

- 16 июня нам поступило сообщение, что при вырубке деревьев погибли птенцы. В ходе проверки на месте выяснилось, что деревья были срублены в период гнездования птиц, и поэтому птенцы погибли, - сказала заведующая Ида-Вирумааским бюро Инспекции окружающей среды Кятлин Лизденис.

Производство о проступке возбудили по статье Закона об охране природы, которая предусматривает для юридического лица штраф в размере до 1300 евро за нарушение требований охраны видов птиц, обитающих в природе.