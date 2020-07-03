В Йыхви из-за вырубки деревьев погибли птенцы

Вырубка деревьев при строительстве променада в йыхвиском образовательном городке обрекла на гибель множество птенцов.
Инспекция окружающей среды возбудила производство о проступке по факту вырубки деревьев в Йыхви пару недель назад.
- 16 июня нам поступило сообщение, что при вырубке деревьев погибли птенцы. В ходе проверки на месте выяснилось, что деревья были срублены в период гнездования птиц, и поэтому птенцы погибли, - сказала заведующая Ида-Вирумааским бюро Инспекции окружающей среды Кятлин Лизденис.
Производство о проступке возбудили по статье Закона об охране природы, которая предусматривает для юридического лица штраф в размере до 1300 евро за нарушение требований охраны видов птиц, обитающих в природе.
По словам Лизденис, разрешение на вырубку одиночных деревьев на городской территории выдает местное самоуправление. Кто конкретно несет ответственность за вырубку в неподходящее время, выяснится в ходе производства.