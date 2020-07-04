Складирование строительных отходов без разрешения повлекло за собой производство о проступке

На прошлой неделе люди, живущие по соседству с участком недвижимости "Murru" в Люганузеской волости, оповестили Инспекцию окружающей среды о появившихся на участке кучах строительных отходов.

Инспекторы два раза побывали на месте, составили протокол осмотра, убедились, что у собственника недвижимости нет разрешения на обращение с отходами, и возбудили производство о проступке.

- Мы возбудили производство по факту нарушения Закона об отходах, так как собственник недвижимости принимал отходы, не имея разрешения на обращение с отходами, - сказала заведующая Ида-Вирумааским бюро Инспекции окружающей среды Кятлин Лизденис, отметив, что собственник недвижимости должен найти в регионе предприятие по обращению со строительными отходами, на котором эти отходы утилизируют соответственно требованиям.

Речь идет об участке недвижимости, собственник которого - ТОО "Kaltsiumkarbonaat" - ходатайствует о выдаче разрешения на добычу для строительства известнякового карьера.

Член правления предприятия Ханнес Притс сказал, что они подали ходатайство о выдаче разрешения на обращение с отходами в Департамент окружающей среды и оттуда в устной форме сообщили, что с его получением проблем не будет.

- Разрешения у нас сейчас пока действительно нет, эти отходы сноса прибыли слишком рано, - констатировал он. - Это не обычные строительные отходы, а красные кирпичи царских времен и обломки плитняка, оставшиеся после сноса здания. Мы планируем использовать их при строительстве шумозащитного вала, а позднее, если получим разрешение на добычу, - для заполнения карьера.

Притс отметил, что шумозащитный вал они собираются построить в любом случае, независимо от того, появится на участке карьер или нет.

- Разрешение на строительство у нас есть; если мы не получим разрешение на добычу, то займемся на этом участке чем-нибудь другим. Также построим съезд с государственного шоссе к участку "Murru" - эта дорога необходима для обслуживания участка независимо от того, чем там будут заниматься в будущем. Договор с Департаментом шоссейных дорог у нас уже заключен.

Инспекция окружающей среды считает, что в смысле Закона о недрах добычей полезного ископаемого считается и подготовка к добыче.

- Строительство шумозащитного вала - это одно из условий разрешения на добычу, и разрешения на эту деятельность у ТОО "Kaltsiumkarbonaat" нет, - сказала Кятлин Лизденис.

Производство о проступке возбуждено на основании Закона об отходах, однако, по словам Лизденис, в ходе производства квалификация может измениться в зависимости от показаний.