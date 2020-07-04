- Творчеством Рериха я интересовался еще со школьной скамьи, посещал музеи Рериха в Москве, Санкт-Петербурге, Изваре, читал книги и статьи самих членов уникальной семьи Рерихов и о них, знакомился с их картинами, принимал участие в мероприятиях Международного центра Рерихов, - рассказывает Сергей. - Запомнились и детские воспоминания Николая Рериха о первом посещении Эстонии в 1880 году:

"Ruttu, ruttu" - это было первое выражение на эстонском языке, которое мы выучили, едя вчетвером в большой старомодной колымаге по дороге в Хаапсалу. Та поездка врезалась в память. Это же был первый для меня выезд за пределы нашего поместья в Изваре, а в пятилетнем возрасте все впечатления остаются в памяти наиболее яркими. Проплывали мимо серые стены Нарвы, очень понравился Таллинн со своими башнями и островерхой лютеранской церковью, чудесное чувство возникло, когда ехали по дюнам и плитняковому щебню в Хаапсалу. Лошади пошли трусцой, и поэтому "ruttu, ruttu" (быстро, быстро), услышанное на вокзале в Хаапсалу, очень пригодилось. Минуя пашни, мы были поражены, когда до нас донесся какой-то стеклянный звук. Выяснилось, что почвой была мельчайшая плитняковая крошка, и тем удивительнее было узнать, что под работящей рукой и такая почва может стать плодородной". ("Эстляндия" - "Zelta gramata", Рига, 1938)