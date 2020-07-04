Сб, 4.07.2020
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Новый йыхвиский кинотеатр начинает путь с мультфильма

В пятницу в йыхвиском кинотеатре "Apollo" устанавливали кресла и диваны.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С мультфильма для семейного просмотра "Вперед", в котором братья-эльфы пускаются в опасный путь, надеясь сделать открытие, что в мире есть еще место для магии, начинает свой путь в следующую пятницу в Йыхви кинотеатр "Apollo", открытие которого в "Pargi Кeskus" было отложено почти на полгода.

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Балтийский руководитель "Apollo Kino" по маркетингу и продажам Лейтти Мяндметс сказала, что в новом кинотеатре с двумя залами в общем на 178 мест установлены новейшие лазерные проекторы со сверхчеткой резолюцией и спроектированная специально для йыхвиских кинозалов мощная звуковая техника, чтобы зрители могли насладиться мощным киновпечатлением.

Репертуар сформируется в ближайшие месяцы 

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