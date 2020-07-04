Стало больше неясности в связи с бассейном Академии внутренней обороны в Нарве

Строительство единого учебного и жилого центра Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета на нарвской улице Пауля Кереса идет с марта 2019 года и уже совсем близко к завершению. Поначалу думали открываться в сентябре 2020-го.

Предполагается, что примерно в середине июля строители подадут заявку в Нарвскую горуправу для получения разрешения на эксплуатацию нового огромного здания. Точный срок получения разрешения непредсказуем, судя по словам советника ректора Академии внутренней обороны Пеэтера Тамбу, курирующего строительство.

- У нас до сих пор нет постоянного подключения электричества - только временное. "VKG" только вот привез подстанцию, теперь еще пара недель на ее монтаж и подключение. С временным же электроподключением никто не будет проводить испытание (электрооборудования здания). Но, надеюсь, в конце августа у нас все же будет разрешение на эксплуатацию, - рассказал Тамбу.

Учитывая неясность со сроком получения главного документа, торжественное открытие центра назначили на 1 октября. "К тому времени мы уже успеем провести все остальные поставки - по мебели и так далее", - считает Тамбу.

Бассейн передали другим

Одна из изюминок новостройки - 25-метровый плавательный бассейн на первом этаже. В отношении бассейна тендер по поиску оператора объявит АО "Riigi Kinnisvara" (RKAS) как собственник недвижимости здания.

Пеэтер Тамбу из Академии внутренней обороны высказал опасение, что этот поиск займет много времени. По его словам, поначалу предполагали, что поиском оператора займется еще в апреле сама академия - и тендерные документы были готовы. "В последний момент пришла вице-канцлеру идея передать это RKAS, они теперь сами готовят это, и все происходит медленно", - констатирует Тамбу.

Значит ли это, что учебно-жилой центр может открыться в октябре пока без действующего бассейна?

- Использование бассейна будет поначалу очень странное, - отвечает Тамбу. - Мы не можем принимать здание (от строителей), не набрав воду в бассейн, а если мы его уже заполним водой, то потом не будем выпускать эту воду оттуда. Пока не будет найден оператор для бассейна, RKAS должны как-то сами покрывать расходы, потому что воду надо будет все это время чистить и так далее, - Тамбу надеется на какое-то хорошее решение со стороны собственника.

Условия работы бассейна пока неясны

В RKAS "Северному побережью" подтвердили, что они планируют организовать тендер для поиска оператора нового бассейна, но пока идут переговоры - тендер не объявлен. "Надеемся дойти до этого в ближайшее время", - сказала пресс-представитель RKAS Марилийс Сеппер.

- Сегодня, к сожалению, затруднительно говорить о точном времени (открытия бассейна для посещений). Когда мы сможем выставить тендер об операторе, тогда уже картина прояснится и условия будут известны, - добавила Сеппер.

Когда в мае текущего года "Северное побережье" писало о ходе данного строительства, Пеэтер Тамбу высказывал предположение, что будущему оператору будет выгодно держать бассейн открытым как можно дольше. Дескать, кадетам и студентам проводить в воде много времени не доведется, а значит, больше часов плавания будет предлагаться нарвитянам, чтобы на них можно было заработать на содержание бассейна, притом сохраняя стоимость посещения невысокой, желательно.