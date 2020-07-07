Михкель Нестор: Как мы пережили кризис?

Начало коронавирусного кризиса поставило в затруднительное положение и экономических аналитиков. Устаревшая статистика ничего не говорила о будущем экономики, но корректных показателей происходящего взять было негде. Однако на данный момент уже появилось достаточное количество данных о кризисном периоде, дающих первоначальное представление о ситуации в экономике. Забегая вперед, можно сказать, что картина неприглядная, но могло быть гораздо хуже.

Начнем с валового внутреннего продукта. Падение ВВП в первом квартале этого года после десяти лет экономического роста, конечно, было пугающим. С другой стороны, спад носил скорее технический характер, так как был вызван прежде всего рассрочкой налоговых поступлений в конце прошлого года.

При этом в масштабах Европы уменьшение ВВП Эстонии на 0,7 процента было скорее позитивным результатом: во многих других странах Европейского союза спад был гораздо глубже. Например, экономика Испании сократилась на 3,8%, Франции - на 4,7%, а Италии - аж на 5,6%. У непосредственных соседей Эстонии, финнов и латышей, снижение ВВП тоже было более существенным.

С другой стороны, мы должны помнить, что в Эстонии коронавирусный кризис затронул только пару последних недель первого квартала, поэтому это и не могло существенно повлиять на экономический рост.

Люди потребляют меньше

Гораздо более свежими данными мы располагаем о ситуации в наиболее крупных секторах предпринимательства. Начнем с розничной торговли. Для торговцев кризис в сравнительном отношении проходил мягче, чем во многих других странах. Ограничивать розничную торговлю - точнее, закрывать торговые центры - начали только в конце марта.

Так как ограничениям предшествовала легкая покупательская паника, то в марте, когда в Южной Европе оборот магазинов равнялся нулю, выручка эстонских розничных предприятий, выраженная в постоянных ценах, выросла на добрые 3%. Падение произошло только в апреле, когда оборот розничной торговли в постоянных ценах сократился на 15% в сравнении с прошлогодним.

Картина неприглядная, но могло быть гораздо хуже.

По сравнению с некоторыми другими странами это опять же был не самый плохой результат. Соответствующий показатель в странах еврозоны в среднем составлял около -20%. С другой стороны, нашлись страны, где кризиса в розничной торговле будто и не было - к примеру, в Финляндии выручка предприятий розничной торговли в постоянных ценах уменьшилась в апреле всего на 1,2%.

Данные за май будут опубликованы через некоторое время, но, судя по заполняемости торговых центров, люди вернулись в магазины. В то же время платежная статистика "SEB" показывает, что расходы домохозяйств в мае были более чем на 10% ниже, чем в это же время в прошлом году. С одной стороны, многие люди по-прежнему соблюдают меры предосторожности при посещении многолюдных мест, но с другой, доходы многих домохозяйств к данному моменту сократились, что начинает ограничивать потребление.