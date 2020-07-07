Анвар Самост: EKRE - в крупнейшие партии Эстонии?

Вы читаете эти строки сейчас, а написал я их в прошлую среду, за несколько дней до съезда EKRE, на котором новым председателем партии стал Мартин Хельме. У меня не было причин опасаться, что к моменту публикации этот материал устареет. Март Хельме не должен был передумать, никто другой выдвинуть свою кандидатуру не мог и не хотел.

Настолько надежно вторая по величине правительственная партия находится под контролем отца и сына Хельме. Но это, конечно, не новость.

Несколько неожиданным в действительности стало то, что ходившие почти полгода слухи об отказе Марта Хельме от поста председателя EKRE в пользу Мартина Хельме оказались правдой. EKRE по сути явление настолько беспокойное, что почти у всех других партий и политиков неизбежно возникает желание верить любому слуху, каким-либо образом намекающему на слабость или нестабильность конкурента. Вот эти слухи и ходят, хотя многие из них оказываются ложными.

Вопрос в том, изменится ли вообще что-нибудь важное в политике Эстонии со сменой председателя EKRE?

В одном длинном интервью перед съездом - в прямой передаче русскоязычного портала ERR, которую вел Ильдар Низаметдинов, - Март Хельме сослался на историю 20-го века, как он любит делать, и сказал, что китайский диктатор Мао правил страной и без формальной должности. То есть посыл таков, что Март намерен и далее править партией за спиной Мартина. Это прекрасный образ, однако в политике официальные позиции, как правило, имеют большее значение, чем хочется признать тем, кто их игнорирует.

Во-вторых, как Март, так и Мартин Хельме поставили перед новым председателем очень высокие цели с прицелом на выборы в Рийгикогу в 2023 году. EKRE должна завоевать в парламенте больше мест и стать формирователем правительства.

Такая цель, конечно, означает, что EKRE необходимы изменения - и немалые - в прежних позициях и тактике.

В Эстонии партией премьер-министра становится партия, имеющая не менее четверти из 101 места в Рийгикогу. Если партий меньше, чем пять, как нынче, то мест должно быть соответственно больше. В любом случае мы говорим, скорее, о 30 депутатах, нежели о 25.

Чтобы завоевать побольше, чем сейчас, мест в парламенте, EKRE следовало бы обратиться к тем избирателям, которые сейчас относятся к ней критически.