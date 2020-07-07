Имеющим особые психические потребности клиентам АО "Hoolekandeteenused" во время эпидемии коронавируса больше всего не хватало работы. На сегодня рабочие центры целевого учреждения "Hea Hoog" снова ожили и помогают воспрянуть духом людям, которые не находят себе применения на открытом рынке труда, но тоже хотят чувствовать себя нужными и ценными.

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Смягчение ограничений, действовавших в период чрезвычайного положения, позволило с 18 мая снова открыть рабочие центры по всей Эстонии. В том числе в Ахтме и Силламяэ, где занимаются в основном пошивом: изготавливают лежанки и домики для животных, обычные и декоративные подушки разных размеров и при необходимости постельное белье. Также выполняют уборку на различных объектах.